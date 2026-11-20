Удари рф 20 листопада завдали значних пошкоджень енергетичній інфраструктурі України, а наслідки серйозно вплинули на роботу енергосистеми. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.

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У Полтавській і Харківській областях діють аварійні відключення електроенергії. Ці обмеження необхідні для стабілізації роботи енергосистеми. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться щойно ситуація дозволить.

В Одесі через удар ворога є масштабне знеструмлення у місті та прилеглих районах.

Через російські атаки також знеструмлені споживачі у Києві та десяти областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській.

І хоча енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об’єктів там, де це можливо, на частині об’єктів відновлення поки неможливе через загрозу нових ударів.

Роботи ускладнює й те, що ворог повторно атакує енергооб’єкти, які вже були відновлені після попередніх обстрілів. Це означає, що частину складних ремонтів доводиться починати заново - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Нагадаємо

У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії через російську атаку на енергетичну інфраструктуру. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною.