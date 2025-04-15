Черкаська область

Переможці конкурсу "Час діяти, Україно!" відновили туристичний маршрут у Бобрицькій громаді. Маршрут веде до "Роженої криниці" та
"Гори над озером Бучак".
Володимир Зеленський повідомив про атаку рф 117 дронами, попри домовленості про припинення вогню. Під ударом опинилися
Дніпропетровська, Сумська, Черкаська та інші області.
В ніч на 26 березня Росія атакувала Україну 117 дронами, включаючи «Shahed». ЗСУ збили 56 «Shahed», але 48 імітаторів втрачено.
Постраждали Сумська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Черкаська області.
Вночі Черкащина була під ворожим прицілом, більшість дронів спрямували на Черкаси. На щастя, минулось без потерпілих, але
пошкоджено об'єкт інфраструктури та складські приміщення.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
Керівник ЦПД РНБО повідомив про запуск шахедів. Повітряні сили зафіксували групи ворожих дронів, оголошено тривогу у Полтавській,
Харківській, Черкаській та інших областях.