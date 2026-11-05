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Буданов отримав ікону Сагайдачного, написану на дошці від ящика для боєприпасів

Київ • УНН

 • 806 перегляди

Кирило Буданов отримав ікону гетьмана Сагайдачного від капелана ГУР Костянтина Холодова. Загалом створили три такі ікони.

Буданов отримав ікону Сагайдачного, написану на дошці від ящика для боєприпасів

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов зустрівся з капеланом Головного управління розвідки Міністерства оборони Костянтином Холодовим та отримав від нього в подарунок ікону із зображенням гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Холодов розповів, що цю ікону написали митець Олександр Клименко та його син Герман, який захищає Україну на фронті. Для її виготовлення використали, зокрема, дошки від ящика для боєприпасів.

Ці ікони створені для того, щоб подарувати їх особам, які на сьогодні здійснюють захист нашої країни. Так, як колись Петро Конашевич-Сагайдачний захищав Україну, боровся з окупантами, відновив вищу православну ієрархію Київської митрополії, відродив багато інституцій, що притаманні державі

- зазначив Костянтин Холодов.

В Офісі Президента розповіли, що загалом виготовлено три таких ікони. Всі їх освятили військові капелани на могилі гетьмана Богдана Хмельницького в селі Суботові на Черкащині. Одну з ікон подарують Головнокомандувачу Збройних Сил України Михайлу Драпатому, ще одну - митрополиту Київському та всієї України, предстоятелю Православної церкви України Епіфанію.

Нагадаємо

З нагоди Дня Незалежності Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у молитві за Україну, що відбулася в Софійському соборі.

Реліквія для ПЦУ: ГУР передало Митрополиту Епіфанію унікальну ікону Архангела Михаїла25.12.25, 16:42 • 7259 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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