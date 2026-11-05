Буданов получил икону Сагайдачного, написанную на доске от ящика для боеприпасов
Киев • УНН
Кирилл Буданов получил икону гетмана Сагайдачного от капеллана ГУР Константина Холодова. Всего создали три такие иконы.
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов встретился с капелланом Главного управления разведки Министерства обороны Константином Холодовым и получил от него в подарок икону с изображением гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Об этом сообщает УНН.
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Холодов рассказал, что эту икону написали художник Александр Клименко и его сын Герман, который защищает Украину на фронте. Для её изготовления использовали, в частности, доски от ящика для боеприпасов.
Эти иконы созданы для того, чтобы подарить их лицам, которые сегодня осуществляют защиту нашей страны. Так же, как когда-то Пётр Конашевич-Сагайдачный защищал Украину, боролся с оккупантами, восстановил высшую православную иерархию Киевской митрополии, возродил многие институты, присущие государству
В Офисе Президента рассказали, что всего изготовлены три такие иконы. Все их освятили военные капелланы на могиле гетмана Богдана Хмельницкого в селе Суботове в Черкасской области. Одну из икон подарят Главнокомандующему Вооружённых сил Украины Михаилу Драпатому, ещё одну — митрополиту Киевскому и всей Украины, предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию.
Напомним
По случаю Дня независимости Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в молитве за Украину, которая состоялась в Софийском соборе.
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