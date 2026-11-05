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Буданов получил икону Сагайдачного, написанную на доске от ящика для боеприпасов

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Кирилл Буданов получил икону гетмана Сагайдачного от капеллана ГУР Константина Холодова. Всего создали три такие иконы.

Буданов получил икону Сагайдачного, написанную на доске от ящика для боеприпасов

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов встретился с капелланом Главного управления разведки Министерства обороны Константином Холодовым и получил от него в подарок икону с изображением гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Холодов рассказал, что эту икону написали художник Александр Клименко и его сын Герман, который защищает Украину на фронте. Для её изготовления использовали, в частности, доски от ящика для боеприпасов.

Эти иконы созданы для того, чтобы подарить их лицам, которые сегодня осуществляют защиту нашей страны. Так же, как когда-то Пётр Конашевич-Сагайдачный защищал Украину, боролся с оккупантами, восстановил высшую православную иерархию Киевской митрополии, возродил многие институты, присущие государству

- отметил Константин Холодов.

В Офисе Президента рассказали, что всего изготовлены три такие иконы. Все их освятили военные капелланы на могиле гетмана Богдана Хмельницкого в селе Суботове в Черкасской области. Одну из икон подарят Главнокомандующему Вооружённых сил Украины Михаилу Драпатому, ещё одну — митрополиту Киевскому и всей Украины, предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию.

Напомним

По случаю Дня независимости Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в молитве за Украину, которая состоялась в Софийском соборе.

Реликвия для ПЦУ: ГУР передало Митрополиту Епифанию уникальную икону Архангела Михаила25.12.25, 16:42 • 7258 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКультура
Черкасская область
Главное управление разведки Украины
Богдан Хмельницкий
Кирилл Буданов
Украина