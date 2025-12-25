Реликвия для ПЦУ: ГУР передало Митрополиту Епифанию уникальную икону Архангела Михаила

Военная разведка Украины передала Православной Церкви Украины старинную икону, на которой Архангел Михаил изображен в виде воина на огненном коне. Торжественная передача реликвии состоялась при участии начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова и руководителя Службы военного капелланства ГУР подполковника Константина Холодова. Об этом ГУР сообщает в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Образ Архангела Михаила, который считается покровителем воинов, символизирует борьбу добра со злом. По словам представителей разведки, возвращение этого памятника в украинскую церковь является частью работы по сохранению духовного и культурного наследия государства.

Капелланы ССО повезут на передовую Вифлеемский огонь от "Пласта"

Сохранение украинского духовного и культурного наследия имеет очень важное значение, поэтому мы с честью передаем эту реликвию туда, где она должна быть – в Православную Церковь Украины. Пусть она продолжит помогать всем украинским верующим, как это было на протяжении веков

Во время церемонии отец Константин Холодов отметил, что восстановление и защита украинских памятников является ответом на многолетнюю политику расхищения культурных ценностей со стороны России.

Веками московиты нас грабили, похищали наши произведения искусства, пытались уничтожить культуру и забрать нашу веру. Сегодня, как и сотни лет до этого, мы стоим – но на этот раз с невиданной ранее силой. Пусть эта икона служит верующим и оберегает их от зла и тьмы