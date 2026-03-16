Преступная халатность или коррупционная заинтересованность: почему Владислав Суворов не реагирует на нарушения на таможне

Тема растаможки автомобилей с недавнего времени вновь оказалась в эпицентре внимания. Все из-за выявленных системных нарушений и отсутствия реакции на них. Это даже стало предметом обсуждения на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады. Особые вопросы в этом контексте возникают к заместителю председателя Гостаможслужбы Владиславу Суворову, который отвечает за направление международного сотрудничества. Именно он должен был бы инициировать международные проверки и предотвратить повторение злоупотреблений с растаможкой авто, однако за все время после обнародования фактов нарушений очевидно никаких соответствующих шагов сделано не было, пишет УНН.

Поддельные сертификаты EUR.1

Одной из тем, которую рассматривала парламентская ВСК, стали поддельные сертификаты EUR.1 (это таможенный документ, который подтверждает происхождение товара из страны ЕС и дает право импортеру получить льготную или нулевую ставку пошлины при ввозе товара). Это документы, которые дают право на льготную растаможку автомобилей со скидкой 10%. Именно эта схема, по данным журналиста Евгения Плинского, стала одним из ключевых инструментов манипуляций при импорте подержанных авто.

Оказывается, что с 2022 по 2026 год ГТСУ (Государственная таможенная служба Украины – ред.) проверила оригинальность 15 тысяч сертификатов EUR.1, которые дают преференцию на уплату пошлины в 10%. Из этого количества верифицировано как подлинные только 1078 сертификатов. 10 560 штук оказались откровенными подделками, а 3383 сертификата - так называемые "серые". То есть орган, который их выдал в ЕС, был настоящий и имел право это делать, однако завод-производитель не согласовывал выдачу такого документа - сообщил Плинский в своем Telegram-канале.

То есть, более 90% документов, которые позволяли избегать уплаты пошлины при ввозе автомобилей в Украину, не имели законных оснований.

Стоит отметить, что количество подержанных авто, по которым на таможню подают EUR.1, за последние 4 года значительно уменьшилось с 10% в 2021 году до 2% в 2025-м.

Но даже такое количество позволяет строить вокруг поддельных сертификатов целую инфраструктуру - отмечает журналист.

Такие автомобили ввозятся в частности через Волынскую таможню.

Контрабандная карусель

Сертификаты EUR.1 не единственная схема, существующая на таможне. Еще более показательной выглядит ситуация с так называемыми "бусами" и небольшими грузовиками, которые используются для перевозки товаров через границу. По данным журналистских расследований, на пунктах пропуска "Шегини", "Краковец" и Смильница" во Львовской области создана системная схема контрабанды.

В прошлом сообщении мы разобрали, как три малых буса совершили за год 149 контрабандных рейсов, перевезли 150 тонн контрабанды на 10 миллионов долларов. Сегодня я продолжу делиться с вами статистикой, которая касается уже больших семитонных грузовиков. Специфика этих авто - наличие тентованной будки. Она больше похожа на фуру, но имеет право проходить через небольшие пункты пропуска. Каждый такой бус перевозит 3–3,5 тонны груза… В отличие от малых бусов, которые таможня оформляла как пустые, здесь такой номер не проходил. Поэтому, из 3 000 кг груза таможня "видела" на каждом рейсе только 200–500 кг - сообщил Плинский.

Описанная схема на таможне работает по принципу так называемой "контрабандной карусели":

автомобиль выезжает из Польши; разгружается на территории Украины; возвращался на пункт пропуска; оформлялся таможней как почти пустой или пустой.

По мнению расследователя, такая ситуация на таможне свидетельствует лишь об одном, фактически сейчас в Украине отсутствует экономическая граница

Отсутствие реакции руководства Гостаможслужбы

О системных нарушениях на таможне стало известно почти три месяца назад, не говоря уже о выявлении похожих единичных случаев. Однако удивляет полное отсутствие надлежащей реакции со стороны руководства Государственной таможенной службы Украины.

Поскольку основная часть автомобилей с сертификатами EUR.1 пересекала границу из Польши, установить их подлинность было бы относительно просто. В рамках международного сотрудничества, за которое в Гостаможслужбе отвечает Владислав Суворов, украинская сторона могла бы направить соответствующие запросы и сверить украинские данные с данными польской стороны. Ведь именно для этого и существует соответствующий инструмент.

То же самое касается и контрабанды товаров, достаточно сравнить официальные данные украинской и польской таможен, чтобы не просто привлечь к ответственности одного-двух водителей грузовиков, а в целом прекратить работу контрабандной карусели.

И здесь возникает вопрос к заместителю председателя Гостаможслужбы Владиславу Суворову, который отвечает за международное сотрудничество.

Ведь по данным УНН, несмотря на масштабы выявленных схем, журналистские расследования и даже внимание к проблеме со стороны парламентской ВСК, никаких эффективных шагов в рамках международного сотрудничества Суворовым предпринято не было. Ведь именно в его компетенции запросы в таможенные службы ЕС, обмен информацией с таможенными службами соседних стран и инициирование международных проверок.

Фактически это означает, что государство даже не пыталось официально подтвердить или опровергнуть объемы контрабанды. Единственной вынужденной реакцией Государственной таможенной службы после обнародования фактов стало отстранение отдельных смен на таможенных постах Львовской таможни и попытка привлечь их к ответственности.

Очевидно, это попытка, как всегда, переложить ответственность на низшее звено коррупционной цепи вместо реальной борьбы со схемами, наносящими ущерб государственному бюджету.

Халатность или сознательное игнорирование

Такая ситуация порождает логичный вопрос: если должностное лицо, ответственное за международное сотрудничество, не использует самый очевидный и простой инструмент проверки — международные запросы в таможенные органы соседних стран, то почему?

Возможных объяснений здесь может быть несколько: служебная халатность и преступная бездеятельность, саботаж решения проблемы или же сознательное прикрытие схем, что порождает подозрения в коррупционной заинтересованности одного из главных таможенников страны.

В любом случае бездействие Суворова выглядит по меньшей мере странно: идет ли речь о профессиональной неспособности контролировать собственное направление работы, или о сознательном нежелании видеть то, что происходит на украинской границе.

Напомним

Как писал ранее УНН, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции может провести проверку образа жизни заместителя председателя Государственной таможенной службы Владислава Суворова, мать которого владеет недвижимостью на около 5 млн грн.

Владислав Суворов вместе с женой и детьми с 2024 года проживает в квартире площадью более 100 кв. м в элитном ЖК Киева Greenville Park на столичном Подоле. Эта квартира оформлена на мать чиновника – Ольгу Суворову, которая, согласно декларации Владимира Суворова – отца чиновника, из доходов имеет только пенсию.

Стоимость такого жилья стартует от 230 тысяч долларов без ремонта, хотя в декларации отца указано, что оно было приобретено в 2022 году за 3,2 млн грн (ориентировочно 87 тыс. долл. по тогдашнему курсу).

Кроме того, в том же ЖК у Ольги Суворовой есть еще два паркоместа, приобретенных уже в 2025 году за более чем 400 тыс. грн каждое.

Стоит отметить, согласно данным аналитической платформы YouControl, у Ольги Суворовой нет никакого бизнеса. При этом в декларации ее мужа указано, что у Ольги Суворовой есть еще дом в Измаиле, а у Владимира Суворова там же служебная квартира, которая находится в собственности Придунайской таможни.

Кроме того, по данным СМИ, коммерческим помещением в Greenville Park владеет брат жены Владислава Суворова.

Также, по данным декларации таможенника, его жена Марина Суворова в прошлом году приобрела два новеньких авто TOYOTA RAV4 за более чем 2 млн грн каждое. Покупки происходили с разницей в месяц. Стоит отметить, что Марина Суворова работает в Государственном информационно-аналитическом центре мониторинга внешних товарных рынков (ГП "Госвнешнеинформ") и ее годовая зарплата составляет чуть более 500 тыс. грн.

Кроме того, у семьи в декларациях из года в год указаны значительные суммы наличных, в частности в иностранной валюте.

Стоит отметить, что в 2021 году Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции уже проводило проверку деклараций Владислава Суворова. Тогда он подал уточненную декларацию за 2020 год, в которой указал квартиру, в которой его жена имела долю. Однако это было до того, как у матери чиновника появилась элитная недвижимость.

