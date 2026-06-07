В Армении стартовали "судьбоносные" выборы в парламент
Киев • УНН
В Армении стартовали парламентские выборы с участием 18 политических сил. Участки работают до 20:00, а подсчет голосов завершат утром 8 июня.
В Армении открылись избирательные участки и началось голосование на всеобщих парламентских выборах, которые все участвующие в них политические силы называют судьбоносными, передает УНН со ссылкой на "Новости Армении".
Детали
Издание отмечает, что проголосовать на выборах в Армении можно будет до 20.00 по ереванскому времени. Голосование за пределами страны не проводится.
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Начиная с 12.00 Центральная избирательная комиссия Армении каждые 3 часа будет сообщать данные о явке (с отставанием на 1 час, то есть в полдень будет известно, сколько граждан исполнили свой гражданский долг на 11.00 и т.д.). Как ожидается, примерно в 23.00 ЦИК Армении начнет публиковать результаты выборов по самым маленьким удаленным сельским избирательным участкам. Завершится электронный подсчет голосов в 08:00 утра 8 июня.
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Добавим
Парламент Армении избирается по пропорциональной системе, то есть только по партийным спискам. За места в Национальном собрании Армении 9-го созыва борются 18 политических сил – 16 партий и 2 блока партий. Барьер для прохождения в парламент для партий составляет 4%, а для блоков партий – 8%. Примечательно, что недействительные, в том числе заведомо испорченные бюллетени, при подведении итогов выборов не учитываются: за 100% бюллетеней, из которых высчитываются процентные показатели электоральных конкурентов, принимается сумма действительных бюллетеней, поданных за все политические силы, и неточностей.