ЦИК Армении разрешила участие пророссийского блока "Сильная Армения" в выборах 7 июня

Центральная избирательная комиссия Армении единогласно отклонила заявление партии "Республика" об отмене регистрации оппозиционного блока "Сильная Армения" за день до парламентских выборов 7 июня. "Сильная Армения" считается пророссийской силой: блок выступает за восстановление отношений с россией и критикует курс премьера Армении Никола Пашиняна на сближение с ЕС. Об этом сообщает армянское бюро Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Центральная избирательная комиссия после двухчасового рассмотрения заявления Республиканской партии о признании регистрации партии "Сильная Армения" недействительной единогласно отклонила его - пишет издание.

Зачитывая решение, председатель ЦИК Ваагн Овакимян заявил, что оснований для признания регистрации недействительной нет, а ходатайство о признании её утратившей силу основывается на предположениях.

Согласно избирательному кодексу, регистрация партии или альянса может быть признана недействительной решением как минимум пяти членов Центральной избирательной комиссии, если после регистрации будет обнаружено, что документы партии были сфальсифицированы.

Избирательный кодекс описывает, что означает "сфальсифицированный": приводится один пример: нелегитимность съезда партии или её руководящего органа, или их неспособность принять необходимые решения, но только при условии, что это подтверждено решением суда. Члены ЦИК отметили, что оснований для признания регистрации недействительной в данном деле не было - добавляет издание.

Что касается признания регистрации партии недействительной, то в этом случае суд может отменить регистрацию партии или объединения, если придет к выводу, что нарушение было совершено или организовано кандидатом или партией, участвующими в выборах.

Партия "Республика" выступила с предложением, чтобы ЦИК обратилась в Антикоррупционный комитет с просьбой предоставить информацию, запрос Генеральной прокуратуры и Службы национальной безопасности относительно информации о лицах, находящихся под пристальным вниманием правоохранительных органов в связи с подкупом избирателей, в рамках уголовного производства, ведущегося Антикоррупционным комитетом. ЦИК отклонила это предложение.

"Сильная Армения" считается пророссийской силой: блок выступает за восстановление отношений с россией и критикует курс Пашиняна на сближение с ЕС.

Лидер блока Нарек Карапетян имеет немало активов в россии. Кандидат в премьеры Самвел Карапетян проходит как обвиняемый по уголовному делу о попытке государственного переворота и финансировании пророссийских вооруженных формирований, он находится под домашним арестом.

Напомним

россия существенно активизировала политическое, информационное и экономическое давление на Армению накануне парламентских выборов 7 июня текущего года.