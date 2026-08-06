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Украинская авиатранспортная ассоциация призывает Минфин унифицировать правила налогообложения авиационного лизинга

Киев • УНН

 • 21872 просмотра

Украинская авиатранспортная ассоциация обратилась к профильному комитету Верховной рады и Общественному совету при Минфине по вопросу единого подхода к налогообложению авиализинга. Разное толкование норм привело к налоговым доначислениям и уголовным производствам БЭБ против авиаперевозчиков.

Украинская авиатранспортная ассоциация призывает Минфин унифицировать правила налогообложения авиационного лизинга

Украинская авиотранспортная ассоциация обратилась в комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, а также в Общественный совет при Министерстве финансов с призывом выработать единый подход к применению налогового законодательства в сфере авиационного лизинга. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил исполнительный директор Гражданского союза "Украинская авиотранспортная Ассоциация" Николай Щербина.

По его словам, сегодня отрасль в условиях закрытого воздушного пространства нуждается прежде всего в государственной политике сохранения компетенций, персонала и финансовых возможностей осуществлять хозяйственную деятельность в сфере авиаперевозок. Вместо этого различное толкование одних и тех же норм уже привело к налоговым доначислениям, открытию уголовных производств и усилению административного давления на украинских авиаперевозчиков, что угрожает остановкой деятельности части авиаперевозчиков.

"По итогам круглого стола Украинская авиотранспортная ассоциация обратилась в профильный парламентский комитет и Общественный совет при Министерстве финансов. Мы рассчитываем, что именно на площадке Минфина будет выработан единый унифицированный подход к налогообложению операций по лизингу воздушных судов, который будет соответствовать налоговому законодательству Украины и международным конвенциям об избежании двойного налогообложения", – отметил Щербина.

Он надеется, что после этого выработанные предложения рассмотрит совместная рабочая группа с участием представителей правительства, профильного парламентского комитета, Государственной налоговой службы, Госавиаслужбы, правоохранителей и авиационного сообщества.

"Мы надеемся, что результатом этой работы станет единый правовой подход, который сделает невозможным давление на авиабизнес из-за произвольного толкования норм налогового законодательства и международных конвенций. Налоговые споры должны решаться исключительно в правовой, административной и судебной плоскости, а не путем криминализации вопросов толкования законодательства", – подчеркнул исполнительный директор УАТА.

Напомним

Представители украинской авиационной отрасли заявили, что гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов. По их словам, новое толкование налогообложения операций по лизингу самолетов у нерезидентов Украины как роялти, уголовные производства и попытки доначисления налогов за семь лет могут окончательно добить компании, пережившие закрытие воздушного пространства и релокацию за границу из-за полномасштабной войны. 

В частности, Бюро экономической безопасности расследует уголовные производства в отношении как минимум 5 авиакомпаний, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн", из-за якобы неуплаты в украинский бюджет дополнительных 15% налога с доходов нерезидентов по договорам лизинга самолетов и вертолетов. Следователи БЭБ приравнивают лизинговые платежи к роялти, а воздушные суда трактуют не как транспортные средства, а как "оборудование".

БЭБ получило аналитические выводы после того, как в 2024 году предыдущая команда ГНС опубликовала статью, в которой предложила облагать лизинговые операции с транспортом у нерезидентов Украины как роялти. Документы легли в основу уголовных дел против авиаперевозчиков.

Однако, по мнению опрошенных УНН юристов, в ходе расследования следователи игнорируют действующие международные конвенции об избежании двойного налогообложения. Ратифицированные Верховной Радой договоры с иностранными государствами имеют приоритет над национальным законодательством и определяют, в каком государстве и по какой ставке может облагаться соответствующий доход нерезидента. Поэтому автоматическое доначисление 15% в Украине без учета положений конкретной конвенции является как минимум спорным, подчеркивают эксперты.

Стоит отметить, что украинское налоговое законодательство в части налогообложения лизинга не менялось десятилетиями. Кроме того, по данным ГНС, авиакомпании прошли налоговые проверки, и только по результатам одной из них было установлено нарушение при налогообложении лизинга. Остальные налоговые проверки таких нарушений не выявили.

"По результатам одной проверки компаний авиационной отрасли лизинговые платежи были переквалифицированы в роялти. Только одной проверки", — отметила заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Однако отсутствие нарушений не помешало БЭБ открыть уголовные дела против авиакомпаний, считая, что они не уплатили 15% роялти за последние 7 лет. В то же время список авиакомпаний, к которым у правоохранителей есть претензии из-за лизинга,  может расшириться в любой момент, поскольку арендой пользуются около 40 авиаперевозчиков. Поэтому под ударом может оказаться вся отрасль гражданской авиации.

Лилия Подоляк

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