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российский аналог Starlink обеспечил регулярное спутниковое покрытие над Украиной

Киев • УНН

 • 22628 просмотра

российская спутниковая система «Рассвет» уже обеспечивает два стабильных окна связи над Украиной ежедневно. У Украины есть ограниченное время для противодействия до полного развертывания системы.

российский аналог Starlink обеспечил регулярное спутниковое покрытие над Украиной

Российская спутниковая система «Рассвет», которую разрабатывают как аналог Starlink, уже обеспечивает как минимум два стабильных окна связи над территорией Украины ежедневно. Об этом сообщает Defense Blog со ссылкой на «Милитарный» и эксперта по спутниковой связи Владимира Степанца, пишет УНН.

Подробности

По словам Степанца, после вывода на орбиту первой партии спутников сформировалась группировка, обеспечивающая надежное покрытие продолжительностью более часа дважды в сутки. Всего спутники пролетают над Украиной четыре раза в день, однако только два или три пролета позволяют поддерживать стабильную связь с наземными терминалами.

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По данным «Милитарного», во время таких окон связи российские войска теоретически могут использовать систему для управления морскими беспилотниками, а также ударными и разведывательными БПЛА.

У Украины есть ограниченное время до полного развертывания системы

Первую партию из 16 спутников «Рассвет» Россия запустила в марте 2026 года, а вторую — в июле. Официально оператор системы «Бюро 1440» заявляет, что коммерческая эксплуатация сети начнется в 2027 году.

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По оценке Defense Blog, если темпы запуска спутников сохранятся, Россия может достичь круглосуточного спутникового покрытия над Украиной уже к середине 2027 года.

В то же время издание отмечает, что для противодействия новой системе украинской стороне необходимо заранее разработать эффективные средства радиоэлектронной борьбы или другие способы нейтрализации спутниковой связи.

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Степан Гафтко

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