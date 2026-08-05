Зеленский обсудил с Рютте поставки ракет-перехватчиков для защиты от российских ударов

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу поставок ракет-перехватчиков для защиты от таких неадекватных российских ударов прямо по жизни, по людям и по гражданским объектам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

Детали

По словам Зеленского, Украина и НАТО скоординировали активность в отношении стран, которые имеют необходимые ракеты и способны помочь.

Важно устранить всю бюрократию и принять необходимые политические решения. Буквально каждый день от решимости партнеров в Европе и Америке зависят жизни людей здесь, в Украине. Спасибо за готовность искать возможности и работать с Украиной ради необходимых нам поставок - говорится в заявлении главы государства.

Напомним

Владимир Зеленский во время заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что Украина будет уничтожать пусковые установки россиян.