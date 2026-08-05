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Абитуриенты побили рекорд по количеству заявлений за последние пять лет - какие вузы и специальности в топе

Киев • УНН

 • 18669 просмотра

В 2026 году абитуриенты подали 1 189 960 заявлений в учреждения высшего образования, что на 28% больше, чем в прошлом году. Больше всего заявлений получил Львовский политехнический университет, а самой популярной специальностью стал менеджмент.

Абитуриенты побили рекорд по количеству заявлений за последние пять лет - какие вузы и специальности в топе

Во время вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2026 году абитуриенты подали почти 1,2 млн заявлений, что более чем на четверть превышает прошлогодний показатель; больше всего — в Львовскую политехнику, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, пишет УНН со ссылкой на данные МОН.

Завершился этап подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования на бакалавриат и медицинскую магистратуру. По состоянию на 3 августа 2026 года абитуриенты подали 1 189 960 заявлений — на 28% больше, чем в прошлом году

- указали в МОН.

В то же время, как сообщается, количество поданных заявлений в 2026 году является самым высоким за последние пять вступительных кампаний — начиная с 2022 года. Большее количество заявлений было зафиксировано только в 2021 году — 1,33 млн. Речь идет именно о количестве поданных заявлений, а не о количестве абитуриентов. Один человек мог подать несколько заявлений в разные учреждения образования и на разные конкурсные предложения.

"Поданные заявления показывают намерения абитуриентов. Окончательные данные станут известны после предоставления рекомендаций и зачисления. Однако уже сейчас мы можем говорить о высоком спросе на получение высшего образования в Украине и положительной динамике вступительной кампании", — прокомментировал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

В какие университеты подали больше всего заявлений

В 2026 году больше всего заявлений поступило в Национальный университет "Львовская политехника" — 59 676. По сравнению с 2025 годом их количество выросло на 16 295, или 37,6%. В прошлом году университет занимал второе место по количеству заявлений.

На втором месте — Львовский национальный университет имени Ивана Франко, в который подано 46 601 заявление. Это на 3 210, или 7,4%, больше, чем в 2025 году.

Третью позицию занял Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 39 188 заявлений. За год их количество выросло на 10 579, или 37%.

В число учреждений образования с наибольшим количеством заявлений вошли:

  1. Национальный университет «Львовская политехника» — 59 676 заявлений.
    1. Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 46 601.
      1. Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — 39 188.
        1. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 34 323.
          1. Государственный торгово-экономический университет — 26 247.
            1. Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника — 24 322.
              1. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 23 240.
                1. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана — 22 925.

                  На десять самых популярных учреждений образования приходится почти 29% всех заявлений, а на первые двадцать — более 43%.

                  Какие специальности выбирали чаще всего

                  Самой популярной специальностью в 2026 году стал менеджмент — абитуриенты подали 105 301 заявление. По сравнению с 2025 годом их количество выросло на 25 984, или 32,8%.

                  На втором месте — психология с 66 774 заявлениями, на третьем — филология, на которую подано 61 410 заявлений.

                  Десять специальностей с наибольшим количеством заявлений:

                  1. Менеджмент — 105 301 заявление.
                    1. Психология — 66 774.
                      1. Филология — 61 410.
                        1. Маркетинг — 49 345.
                          1. Экономика и международные экономические отношения — 42 893.
                            1. Компьютерные науки — 40 755.
                              1. Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок — 37 667.
                                1. Право — 33 447.
                                  1. Среднее образование — 31 265.
                                    1. Кибербезопасность и защита информации — 30 363.

                                      На эти десять специальностей приходится примерно 46% всех поданных заявлений.

                                      Вырос спрос на специальности с особой поддержкой

                                      Отдельная тенденция вступительной кампании 2026 года — внимание абитуриентов к специальностям, которым предоставляется особая поддержка. На 40 гражданских специальностей абитуриенты подали в общей сложности 232 354 заявления. В 2025 году их было 174 166.  

                                      "Количество заявлений на специальности с особой поддержкой выросло на 33,4%. Среди них — строительство и гражданская инженерия, электрическая инженерия, автоматизация и робототехника, машиностроение. Это важный сигнал для университетов и государства, поскольку речь идет о подготовке специалистов, которые уже необходимы экономике и восстановлению", — добавил Трофименко.

                                      Больше всего заявлений подано на:

                                      • среднее образование — 31 265 заявлений;
                                        • среднее образование — 31 265 заявлений;
                                          • строительство и гражданскую инженерию — 23 822;
                                            • автомобильный транспорт — 17 861;
                                              • агрономию — 16 984;
                                                • электрическую инженерию — 16 366;
                                                  • автоматизацию, компьютерно-интегрированные технологии и робототехнику — 15 365;
                                                    • электронику, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехнику — 8 797;
                                                      • машиностроение — 8 634;
                                                        • агроинженерию — 8 547;
                                                          • пищевые технологии — 8 070.

                                                            Больше всего в абсолютных показателях выросло количество заявлений на:

                                                            • строительство и гражданскую инженерию — +9 082 заявления, или +61,6%;
                                                              • электрическую инженерию — +5 948, или +57,1%;
                                                                • автоматизацию, компьютерно-интегрированные технологии и робототехнику — +5 356, или +53,5%;
                                                                  • автомобильный транспорт — +5 014, или +39%;
                                                                    • агрономию — +4 605, или +37,2%.

                                                                      Заметно увеличилось количество заявлений также на авиационную и ракетно-космическую технику — на 74,6%, науки о Земле — на 66,8%, энергопроизводство — на 53,6%, животноводство — на 49,6%, садово-парковое хозяйство — на 47,8%.

                                                                      Незначительное уменьшение зафиксировано только по двум специальностям: металлургии — на 57 заявлений, или 6,2%, и дошкольному образованию — на 26 заявлений, или 0,6%.

                                                                      Опубликованные показатели не являются окончательными данными о распределении абитуриентов между учреждениями образования и специальностями. Окончательно оценить выбор абитуриентов можно будет после завершения подтверждения места обучения и зачисления.

                                                                      Что дальше?

                                                                      Не позднее 6 августа абитуриенты получат рекомендации к зачислению по заявлениям с приоритетностями. Для выполнения требований к зачислению необходимо до 18:00 11 августа подтвердить выбор места обучения и выполнить требования соответствующего учреждения образования. Зачисление на бюджет и контракт состоится не позднее 13 августа.

                                                                      В этом году абитуриенты получат возможность подписать договор об обучении непосредственно в электронном кабинете абитуриента с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), что позволит полностью выполнить требования к зачислению в дистанционном формате. В дальнейшем абитуриенты, зачисленные на контракт, смогут в электронном кабинете абитуриента также подписать и договоры об оплате.

                                                                      Юлия Шрамко

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