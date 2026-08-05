Абитуриенты побили рекорд по количеству заявлений за последние пять лет - какие вузы и специальности в топе
Киев • УНН
В 2026 году абитуриенты подали 1 189 960 заявлений в учреждения высшего образования, что на 28% больше, чем в прошлом году. Больше всего заявлений получил Львовский политехнический университет, а самой популярной специальностью стал менеджмент.
Во время вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2026 году абитуриенты подали почти 1,2 млн заявлений, что более чем на четверть превышает прошлогодний показатель; больше всего — в Львовскую политехнику, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, пишет УНН со ссылкой на данные МОН.
Завершился этап подачи заявлений на поступление в учреждения высшего образования на бакалавриат и медицинскую магистратуру. По состоянию на 3 августа 2026 года абитуриенты подали 1 189 960 заявлений — на 28% больше, чем в прошлом году
В то же время, как сообщается, количество поданных заявлений в 2026 году является самым высоким за последние пять вступительных кампаний — начиная с 2022 года. Большее количество заявлений было зафиксировано только в 2021 году — 1,33 млн. Речь идет именно о количестве поданных заявлений, а не о количестве абитуриентов. Один человек мог подать несколько заявлений в разные учреждения образования и на разные конкурсные предложения.
"Поданные заявления показывают намерения абитуриентов. Окончательные данные станут известны после предоставления рекомендаций и зачисления. Однако уже сейчас мы можем говорить о высоком спросе на получение высшего образования в Украине и положительной динамике вступительной кампании", — прокомментировал заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.
В какие университеты подали больше всего заявлений
В 2026 году больше всего заявлений поступило в Национальный университет "Львовская политехника" — 59 676. По сравнению с 2025 годом их количество выросло на 16 295, или 37,6%. В прошлом году университет занимал второе место по количеству заявлений.
На втором месте — Львовский национальный университет имени Ивана Франко, в который подано 46 601 заявление. Это на 3 210, или 7,4%, больше, чем в 2025 году.
Третью позицию занял Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" — 39 188 заявлений. За год их количество выросло на 10 579, или 37%.
В число учреждений образования с наибольшим количеством заявлений вошли:
- Национальный университет «Львовская политехника» — 59 676 заявлений.
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 46 601.
- Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского — 39 188.
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 34 323.
- Государственный торгово-экономический университет — 26 247.
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника — 24 322.
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 23 240.
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана — 22 925.
На десять самых популярных учреждений образования приходится почти 29% всех заявлений, а на первые двадцать — более 43%.
Какие специальности выбирали чаще всего
Самой популярной специальностью в 2026 году стал менеджмент — абитуриенты подали 105 301 заявление. По сравнению с 2025 годом их количество выросло на 25 984, или 32,8%.
На втором месте — психология с 66 774 заявлениями, на третьем — филология, на которую подано 61 410 заявлений.
Десять специальностей с наибольшим количеством заявлений:
- Менеджмент — 105 301 заявление.
- Психология — 66 774.
- Филология — 61 410.
- Маркетинг — 49 345.
- Экономика и международные экономические отношения — 42 893.
- Компьютерные науки — 40 755.
- Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок — 37 667.
- Право — 33 447.
- Среднее образование — 31 265.
- Кибербезопасность и защита информации — 30 363.
На эти десять специальностей приходится примерно 46% всех поданных заявлений.
Вырос спрос на специальности с особой поддержкой
Отдельная тенденция вступительной кампании 2026 года — внимание абитуриентов к специальностям, которым предоставляется особая поддержка. На 40 гражданских специальностей абитуриенты подали в общей сложности 232 354 заявления. В 2025 году их было 174 166.
"Количество заявлений на специальности с особой поддержкой выросло на 33,4%. Среди них — строительство и гражданская инженерия, электрическая инженерия, автоматизация и робототехника, машиностроение. Это важный сигнал для университетов и государства, поскольку речь идет о подготовке специалистов, которые уже необходимы экономике и восстановлению", — добавил Трофименко.
Больше всего заявлений подано на:
- среднее образование — 31 265 заявлений;
- среднее образование — 31 265 заявлений;
- строительство и гражданскую инженерию — 23 822;
- автомобильный транспорт — 17 861;
- агрономию — 16 984;
- электрическую инженерию — 16 366;
- автоматизацию, компьютерно-интегрированные технологии и робототехнику — 15 365;
- электронику, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехнику — 8 797;
- машиностроение — 8 634;
- агроинженерию — 8 547;
- пищевые технологии — 8 070.
Больше всего в абсолютных показателях выросло количество заявлений на:
- строительство и гражданскую инженерию — +9 082 заявления, или +61,6%;
- электрическую инженерию — +5 948, или +57,1%;
- автоматизацию, компьютерно-интегрированные технологии и робототехнику — +5 356, или +53,5%;
- автомобильный транспорт — +5 014, или +39%;
- агрономию — +4 605, или +37,2%.
Заметно увеличилось количество заявлений также на авиационную и ракетно-космическую технику — на 74,6%, науки о Земле — на 66,8%, энергопроизводство — на 53,6%, животноводство — на 49,6%, садово-парковое хозяйство — на 47,8%.
Незначительное уменьшение зафиксировано только по двум специальностям: металлургии — на 57 заявлений, или 6,2%, и дошкольному образованию — на 26 заявлений, или 0,6%.
Опубликованные показатели не являются окончательными данными о распределении абитуриентов между учреждениями образования и специальностями. Окончательно оценить выбор абитуриентов можно будет после завершения подтверждения места обучения и зачисления.
Что дальше?
Не позднее 6 августа абитуриенты получат рекомендации к зачислению по заявлениям с приоритетностями. Для выполнения требований к зачислению необходимо до 18:00 11 августа подтвердить выбор места обучения и выполнить требования соответствующего учреждения образования. Зачисление на бюджет и контракт состоится не позднее 13 августа.
В этом году абитуриенты получат возможность подписать договор об обучении непосредственно в электронном кабинете абитуриента с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП), что позволит полностью выполнить требования к зачислению в дистанционном формате. В дальнейшем абитуриенты, зачисленные на контракт, смогут в электронном кабинете абитуриента также подписать и договоры об оплате.