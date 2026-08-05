Правительство собирает встречу с бизнесом для обеспечения бесперебойной работы логистических и торговых компаний из-за атак рф
Киев • УНН
Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о срочных встречах с бизнесом для обеспечения работы логистики после атак рф. Под ударом оказались «Эпицентр» и «Новая почта», есть погибшие и раненые.
Правительство срочно собирает встречу с представителями бизнеса и проработает необходимые решения для обеспечения бесперебойной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на ракетные атаки рф, сообщил в среду Премьер-министр Сергей Корецкий в среду в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"россия усиливает и распространяет свой террор на бизнес, который обслуживает миллионы людей. Под удар попали украинские предприятия, производства, торговые и логистические комплексы. Никакой военной цели в этих атаках нет — это терроризм!" — подчеркнул Премьер.
Правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса и проработает необходимые решения для обеспечения бесперебойной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор. Минэкономики получило соответствующие поручения
Дополнение
"Эпицентр" и "Новая почта" сообщили об атаке рф в Киеве и области на их объекты, есть погибшие и раненые сотрудники.