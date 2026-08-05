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Правительство собирает встречу с бизнесом для обеспечения бесперебойной работы логистических и торговых компаний из-за атак рф

Киев • УНН

 • 16152 просмотра

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о срочных встречах с бизнесом для обеспечения работы логистики после атак рф. Под ударом оказались «Эпицентр» и «Новая почта», есть погибшие и раненые.

Правительство собирает встречу с бизнесом для обеспечения бесперебойной работы логистических и торговых компаний из-за атак рф

Правительство срочно собирает встречу с представителями бизнеса и проработает необходимые решения для обеспечения бесперебойной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на ракетные атаки рф, сообщил в среду Премьер-министр Сергей Корецкий в среду в соцсетях, пишет УНН

Детали

"россия усиливает и распространяет свой террор на бизнес, который обслуживает миллионы людей. Под удар попали украинские предприятия, производства, торговые и логистические комплексы. Никакой военной цели в этих атаках нет — это терроризм!" — подчеркнул Премьер.

Правительство срочно организует встречи с представителями бизнеса и проработает необходимые решения для обеспечения бесперебойной работы логистических компаний и торговых предприятий в ответ на российский ракетный террор. Минэкономики получило соответствующие поручения

— подчеркнул Корецкий.

Дополнение

"Эпицентр" и "Новая почта" сообщили об атаке рф в Киеве и области на их объекты, есть погибшие и раненые сотрудники.

Юлия Шрамко

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