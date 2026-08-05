ГСЧС показала последствия массированной ракетной атаки рф на Киевщину
Киев • УНН
В ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный ракетный удар по Киевской области, вызвав пожары в Броварском, Фастовском и Бучанском районах. Спасатели ликвидируют последствия, информация о пострадавших уточняется.
Спасатели показали последствия ночной массированной ракетной атаки российских войск на Киевскую область. Под ударами оказались несколько районов региона, где возникли масштабные пожары на предприятиях и логистических комплексах. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
По данным спасателей, в ночь на 5 августа российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Киевщине. Подразделения ГСЧС продолжают ликвидировать последствия атаки и работают на местах попаданий.
В Броварском районе в результате обстрела вспыхнули масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других сооружений.
Пожары зафиксированы в трех районах области
В Фастовском районе, в селе Калиновка, после вражеского удара возник пожар на территории одного из предприятий. Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание.
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В Бучанском районе в результате атаки также загорелись логистические комплексы. Там продолжаются работы по ликвидации последствий.
В ГСЧС отметили, что информация о погибших, пострадавших и других последствиях российской атаки уточняется.
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