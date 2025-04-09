Сектор Газа

Генсек ООН Антониу Гутерриш резко осудил гуманитарную катастрофу в Газе и сравнил действия Израиля с террором красных кхмеров, назвав Газу «полем смерти». Он призвал возобновить гуманитарную помощь.
Дональд Трамп заявил о желании США контролировать Газу, расселить палестинцев и превратить территорию в курорт. Он назвал передачу Газы палестинцам "странным шагом".
Несколько поддерживаемых Ираном ополченцев в Ираке впервые готовы разоружиться, чтобы избежать эскалации конфликта с администрацией Трампа. США угрожали авиаударами, если Ирак не расформирует эти группы.
Министр обороны Израиля приказал усилить удары по ХАМАС в Газе после того, как боевики выпустили 10 ракет по Израилю. Кац пообещал мощное возмездие за обстрелы.
Видео с места трагедии в Газе противоречит заявлениям ЦАХАЛ об обстреле колонны гуманитарщиков. Израиль признал ошибочность первоначальной версии и проводит расследование.
ХАМАС отклонил израильское предложение о прекращении огня, обвиняя Израиль в срыве усилий посредников. Израиль объявил о начале расширенной военной операции в Газе.
Министр обороны Израиля объявил о начале расширенной военной операции в Газе. Цель – захват территорий для создания зон безопасности и эвакуация мирных жителей.
В ООН опровергли заявления Израиля о достаточном количестве продовольствия в Газе, подчеркнув критическую нехватку ресурсов. Из-за отсутствия поставок гумпомощи программы остановлены.
На юге Сектора Газа обнаружили тела 15 сотрудников гуманитарных миссий. ООН призывает к немедленному расследованию инцидента с участием израильских военных.
Армия обороны Израиля снова начинает боевые действия в секторах Рафах, Аль-Наср, Аль-Шавка и других районах Газы. Жителям необходимо срочно перебраться в убежище в Аль-Маваси.
Израильские войска продвинулись вглубь Рафаха, в район Аль-Джнейна, уничтожая объекты ХАМАС. Параллельно продолжаются авиаудары по позициям боевиков по всей территории Газы.
ХАМАС заявил о согласии на предложение о перемирии, которое предусматривает переходный этап и еженедельное освобождение заложников. Египет получил положительные сигналы от Израиля по поводу соглашения.
Египет выступает посредником в переговорах о прекращении огня в Газе. Новое предложение предусматривает освобождение ХАМАСом пяти израильских заложников еженедельно.
ХАМАС обсуждает продление перемирия и обмен пленными с Египтом и Катаром. Возобновление гуманитарной помощи в Газе также важно, но прогресса пока мало.
Всемирная продовольственная программа ООН сообщает о критической ситуации в Газе, где запасов еды осталось всего на две недели. Гуманитарная помощь почти прекращена из-за боевых действий.
В результате израильского авиаудара в Джабалии погиб представитель ХАМАС Абдель-Латиф Аль-Кануа. Это стало очередным ударом по руководству ХАМАС после возобновления боевых действий.
Израильские военные разработали план повторного вторжения в сектор Газа для уничтожения ХАМАС и установления контроля над территорией. План предусматривает перемещение населения в "гуманитарную зону".
В понедельник вечером хуситы и террористы ХАМАС атаковали Израиль ракетами. Сирены раздавались вблизи Газы и в других районах Израиля, ракеты перехвачены.
В результате израильского удара по больнице Насера в Газе был ликвидирован Исмаил Бархум, чиновник ХАМАС. Израиль заявляет, что он был ключевым террористом.
Армия Израиля нанесла авиаудары по Газе, уничтожив Ахмада Салмана и Джамиля Омара. Они были причастны к подготовке к нападению 7 октября.
Израильские войска планируют новую наземную кампанию в Газе с возможной оккупацией. Решение зависит от переговоров о перемирии и может включать усиленный контроль и эвакуацию гражданских.
В Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием немедленного возвращения 59 заложников, удерживаемых в Газе. Протестующие призывают к прекращению огня и освобождению пленников, а также критикуют Нетаньяху.
В результате израильского авиаудара в Хан-Юнесе погиб Салах аль-Бардавил, высокопоставленный член ХАМАС, вместе с женой. Израиль пока не комментировал инцидент.
Министр обороны Израиля заявил, что армия продолжит захват Газы. Это будет продолжаться, пока ХАМАС не освободит всех заложников.
Премьер Израиля уволил главу службы безопасности ШАБАК, Ронена Бар, из-за неспособности предвидеть атаку ХАМАС. Это вызвало возмущение и антиправительственные демонстрации в Иерусалиме.
Армия обороны Израиля ликвидирует инфраструктуру террористов в Газе и наносит удары по объектам Хезболлы в Ливане. Операции направлены на уничтожение террористических ячеек и инфраструктуры.
Администрация Трампа обвиняет ХАМАС в эскалации насилия. Боевики выбрали войну вместо перемирия и освобождения заложников, что привело к возобновлению боевых действий.
ЦАХАЛ возобновил наземную операцию в секторе Газа с целью создания буферной зоны. Операция сопровождается авиаударами и возобновлением контроля над коридором Нецарим.
Премьер Израиля заявил о возобновлении боевых действий против ХАМАС в Газе. Он подчеркнул, что Израиль продолжит борьбу для достижения военных целей.
В МИД Украины выразили обеспокоенность из-за новой вспышки насилия в Газе, которая привела к жертвам. Киев призывает к восстановлению режима прекращения огня и гуманитарной помощи.