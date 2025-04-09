Сектор Газа

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29419 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр обороны Израиля объявил о начале расширенной военной операции в Газе. Цель – захват территорий для создания зон безопасности и эвакуация мирных жителей.

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ООН: Заявления Израиля о достаточном количестве еды в Газе – неправда

В ООН опровергли заявления Израиля о достаточном количестве продовольствия в Газе, подчеркнув критическую нехватку ресурсов. Из-за отсутствия поставок гумпомощи программы остановлены.

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В Газе обнаружили тела 15 работников гуманитарных миссий: детали трагедии

На юге Сектора Газа обнаружили тела 15 сотрудников гуманитарных миссий. ООН призывает к немедленному расследованию инцидента с участием израильских военных.

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ЦАХАЛ снова призвал к эвакуации жителей Рафаха в Газе: заявил о возвращении к боевым действиям

Армия обороны Израиля снова начинает боевые действия в секторах Рафах, Аль-Наср, Аль-Шавка и других районах Газы. Жителям необходимо срочно перебраться в убежище в Аль-Маваси.

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ЦАХАЛ начал наземную операцию в городе Рафах на юге Сектора Газа

Израильские войска продвинулись вглубь Рафаха, в район Аль-Джнейна, уничтожая объекты ХАМАС. Параллельно продолжаются авиаудары по позициям боевиков по всей территории Газы.

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Египет видит позитивные сигналы относительно переговоров о прекращении огня в Газе - Reuters

Египет выступает посредником в переговорах о прекращении огня в Газе. Новое предложение предусматривает освобождение ХАМАСом пяти израильских заложников еженедельно.

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Переговоры о перемирии между ХАМАС и посредниками продолжаются

ХАМАС обсуждает продление перемирия и обмен пленными с Египтом и Катаром. Возобновление гуманитарной помощи в Газе также важно, но прогресса пока мало.

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В Газе запасов еды осталось на 2 недели: сотни тысяч под угрозой голода

Всемирная продовольственная программа ООН сообщает о критической ситуации в Газе, где запасов еды осталось всего на две недели. Гуманитарная помощь почти прекращена из-за боевых действий.

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Представитель ХАМАС Абдель-Латиф Аль-Кануа погиб в результате израильского авиаудара

В результате израильского авиаудара в Джабалии погиб представитель ХАМАС Абдель-Латиф Аль-Кануа. Это стало очередным ударом по руководству ХАМАС после возобновления боевых действий.

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Израиль разработал план полной оккупации Газы для окончательного уничтожения ХАМАС - СМИ

Израильские военные разработали план повторного вторжения в сектор Газа для уничтожения ХАМАС и установления контроля над территорией. План предусматривает перемещение населения в "гуманитарную зону".

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Хуситы и ХАМАС атаковали Израиль ракетами из Йемена и сектора Газа

В понедельник вечером хуситы и террористы ХАМАС атаковали Израиль ракетами. Сирены раздавались вблизи Газы и в других районах Израиля, ракеты перехвачены.

Война • 24 марта, 23:56 • 19674 просмотра

В секторе Газа в результате попадания в больницу был ликвидирован высокопоставленный чиновник ХАМАС

В результате израильского удара по больнице Насера в Газе был ликвидирован Исмаил Бархум, чиновник ХАМАС. Израиль заявляет, что он был ключевым террористом.

Новости Мира • 24 марта, 11:03 • 49002 просмотра

В Израиле заявили о ликвидации заместителя командира бригады ХАМАС и комбата "Шеджайя"

Армия Израиля нанесла авиаудары по Газе, уничтожив Ахмада Салмана и Джамиля Омара. Они были причастны к подготовке к нападению 7 октября.

Война • 23 марта, 23:31 • 35337 просмотра

WP: Израиль рассматривает возможность военной оккупации Газы на несколько месяцев

Израильские войска планируют новую наземную кампанию в Газе с возможной оккупацией. Решение зависит от переговоров о перемирии и может включать усиленный контроль и эвакуацию гражданских.

Новости Мира • 23 марта, 18:16 • 111136 просмотра

В Израиле десятки тысяч людей требуют возвращения заложников из Газы

В Тель-Авиве прошла демонстрация с требованием немедленного возвращения 59 заложников, удерживаемых в Газе. Протестующие призывают к прекращению огня и освобождению пленников, а также критикуют Нетаньяху.

Новости Мира • 23 марта, 12:24 • 61766 просмотра

В Газе убит высокопоставленный политик ХАМАС Салах аль-Бардавил

В результате израильского авиаудара в Хан-Юнесе погиб Салах аль-Бардавил, высокопоставленный член ХАМАС, вместе с женой. Израиль пока не комментировал инцидент.

Новости Мира • 23 марта, 09:35 • 44463 просмотра

Израиль угрожает аннексировать территорию Газы в случае отказа ХАМАС освободить заложников

Министр обороны Израиля заявил, что армия продолжит захват Газы. Это будет продолжаться, пока ХАМАС не освободит всех заложников.

Новости Мира • 21 марта, 14:04 • 13947 просмотра

Нетаньяху уволил руководителя службы безопасности Израиля из-за "недоверия"

Премьер Израиля уволил главу службы безопасности ШАБАК, Ронена Бар, из-за неспособности предвидеть атаку ХАМАС. Это вызвало возмущение и антиправительственные демонстрации в Иерусалиме.

Новости Мира • 21 марта, 06:37 • 11794 просмотра

Израиль атаковал объекты террористов в Газе и Ливане

Армия обороны Израиля ликвидирует инфраструктуру террористов в Газе и наносит удары по объектам Хезболлы в Ливане. Операции направлены на уничтожение террористических ячеек и инфраструктуры.

Война • 20 марта, 23:19 • 14957 просмотра

У Трампа обвинили ХАМАС в возобновлении боевых действий в Газе

Администрация Трампа обвиняет ХАМАС в эскалации насилия. Боевики выбрали войну вместо перемирия и освобождения заложников, что привело к возобновлению боевых действий.

Новости Мира • 20 марта, 16:39 • 14987 просмотра

Израиль возобновил наземную операцию в Газе для создания буферной зоны

ЦАХАЛ возобновил наземную операцию в секторе Газа с целью создания буферной зоны. Операция сопровождается авиаударами и возобновлением контроля над коридором Нецарим.

Новости Мира • 20 марта, 07:52 • 122776 просмотра

"Это только начало": Нетаньяху заявил о возобновлении боевых действий против ХАМАС, "пока не достигнет своих целей"

Премьер Израиля заявил о возобновлении боевых действий против ХАМАС в Газе. Он подчеркнул, что Израиль продолжит борьбу для достижения военных целей.

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Украина призывает к прекращению огня в Газе и освобождению всех заложников

В МИД Украины выразили обеспокоенность из-за новой вспышки насилия в Газе, которая привела к жертвам. Киев призывает к восстановлению режима прекращения огня и гуманитарной помощи.

политика • 18 марта, 20:34 • 15921 просмотра