Что празднуют 11 октября в Украине и мире

11 октября в мире под эгидой ООН отмечают Международный день девочек и Всемирный день борьбы с ожирением, по инициативе ЛГБТК+ сообщества проходит Всемирный день каминг-аута, а также отмечают Международный день каштана. В Украине во второе воскресенье октября празднуют День художника и День работников санитарно-эпидемиологической службы. В церковном календаре по новому стилю чтят одного из первых диаконов, а по старому стилю вспоминают преподобного Харитона Исповедника, пишет УНН.

День художника в Украине

Официальный профессиональный праздник, установленный Указом Президента Украины в 1998 году, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. Праздник учреждён в поддержку инициативы Союза художников Украины и с целью отметить весомый вклад украинских художников в развитие изобразительного искусства, сохранение культурного наследия и формирование национальной идентичности.

День работников санитарно-эпидемиологической службы Украины

День учреждён в 2004 году Указом Президента и отмечается во второе воскресенье октября. Дата подчёркивает важную роль специалистов в области эпидемиологии, гигиены и биологической безопасности, которые обеспечивают контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, осуществляют мониторинг инфекционных заболеваний, контролируют качество питьевой воды и пищевых продуктов и противодействуют эпидемическим угрозам.

Международный день девочек (International Day of the Girl Child)

Официальная международная дата ООН, провозглашённая Генеральной Ассамблеей в декабре 2011 года при поддержке Канады и международной организации Plan International. Целью этого дня является признание прав девочек и специфических проблем, с которыми они сталкиваются во всём мире: дискриминация, детские и принудительные браки, гендерное насилие, ограниченный доступ к качественному образованию и здравоохранению. Мероприятие призывает правительства и международные институты инвестировать в расширение прав и возможностей девочек, гарантировать их безопасность и обеспечить равные возможности для реализации их потенциала.

Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day)

Масштабная социальная дата, учреждённая Всемирной федерацией ожирения и поддержанная ВОЗ. Мероприятие призвано привлечь внимание к растущей глобальной эпидемии ожирения, которая является одним из главных факторов развития сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. День подчёркивает важность профилактики избыточного веса, популяризации здорового и сбалансированного питания, повышения физической активности, а также преодоления стигматизации людей с этой патологией.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи (World Hospice and Palliative Care Day)

Отмечается ежегодно во вторую субботу октября под эгидой Всемирного альянса паллиативной помощи. Мероприятие объединяет медиков, волонтёров и общественные организации для повышения осведомлённости о медицинских, социальных и духовных потребностях пациентов с неизлечимыми заболеваниями и их семей. День подчёркивает необходимость расширения сети хосписов, обеспечения доступности обезболивающих препаратов и гарантирования права каждого человека на достойную поддерживающую медицинскую помощь.

Всемирный день каминг-аута (National Coming Out Day)

День учреждён в США в 1988 году правозащитниками Робертом Айхбергом и Джин О'Лири в память о втором Национальном марше за права геев и лесбиянок в Вашингтоне, после чего праздник приобрёл международный масштаб. Мероприятие посвящено поддержке людей из ЛГБТК+ сообщества в их открытом признании собственной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. День подчёркивает, что открытость способствует преодолению гомофобии, дискриминации и стереотипов в обществе.

Международный день каштана (International Chestnut Day)

Неофициальный, но популярный праздник, который отмечается во вторую субботу октября во многих странах Европы. Мероприятие посвящено началу сезона сбора съедобного каштана, который является важной составляющей традиционной кухни Южной и Центральной Европы.

День памяти святого апостола от 70-ти Филиппа

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого апостола от 70-ти Филиппа, одного из первых семи диаконов Иерусалимской церкви. Согласно Книге Деяний апостольских, апостол Филипп активно проповедовал Христа в Самарии, где совершал многочисленные чудеса и исцеления, а также крестил эфиопского вельможу на дороге в Газу. Позже он проповедовал в Кесарии Палестинской, где у него было четыре дочери-пророчицы, и умер в глубокой старости.

По старому календарю верующие чтят память преподобного Харитона Исповедника — христианского подвижника IV века из Иконии, пострадавшего за веру во время преследований императора Аврелиана. Освободившись из заключения, он совершил паломничество в Иерусалим, где был захвачен разбойниками, но чудесным образом спасся и основал в Палестине Фаранскую лавру, а позже — Иерихонскую и Сукийскую лавры, став основоположником палестинского монашества