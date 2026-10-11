Що святкують 11 жовтня в Україні та світі

11 жовтня у світі під егідою ООН відзначають Міжнародний день дівчаток та Всесвітній день ожиріння, за ініціативою ЛГБТК+ спільноти проходить Всесвітній день камінг-ауту, а також відзначають Міжнародний день каштана. В Україні у другу неділю жовтня святкують День художника та День працівників санітарно-епідеміологічної служби. У церковному календарі за новим стилем вшановують одного з перших дияконів, а за старим стилем згадують преподобного Харитона Спонсора, пише УНН.

День художника в Україні

Офіційне професійне свято, встановлене Указом Президента України у 1998 році, яке відзначається щорічно у другу неділю жовтня. Свято започатковано на підтримку ініціативи Спілки художників України та з метою відзначення вагомого внеску українських митців у розвиток образотворчого мистецтва, збереження культурної спадщини та формування національної ідентичності.

День працівників санітарно-епідеміологічної служби України

День започатковано у 2004 році Указом Президента та відзначуване у другу неділю жовтня. Дата підкреслює важливу роль фахівців у галузі епідеміології, гігієни та біологічної безпеки, які забезпечують контроль за санітарно-епідеміологічним благополуччям населення, здійснюють моніторинг інфекційних захворювань, контролюють якість питної води й харчових продуктів та протидіють епідемічним загрозам.

Міжнародний день дівчат (International Day of the Girl Child)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною Асамблеєю у грудні 2011 року за підтримки Канади та міжнародної організації Plan International. Метою дня є визнання прав дівчат та специфічних проблем, з якими вони стикаються по всьому світу: дискримінація, дитячі та примусові шлюби, гендерне насильство, обмеження доступу до якісної освіти та охорони здоров'я. Подія закликає уряди та міжнародні інституції інвестувати у розширення прав і можливостей дівчат, гарантувати їхню безпеку й забезпечити рівні можливості для реалізації їхнього потенціалу.

Всесвітній день боротьби з ожирінням (World Obesity Day)

Масштабна соціальна дата, заснована Всесвітньою федерацією ожиріння та підтримана ВООЗ. Подія покликана привернути увагу до зростаючої глобальної епідемії ожиріння, яка є одним із головних чинників розвитку цукрового діабету II типу, серцево-судинних та онкологічних захворювань. День наголошує на важливості профілактики надмірної ваги, популяризації здорового та збалансованого харчування, збільшення фізичної активності, а також подолання стигматизації людей із цією патологією.

Всесвітній день хоспісної та паліативної допомоги (World Hospice and Palliative Care Day)

Відзначається щороку у другу суботу жовтня під егідою Світового альянсу паліативної допомоги. Подія об'єднує медиків, волонтерів та громадські організації задля підвищення обізнаності про медичні, соціальні та духовні потреби пацієнтів із невиліковними захворюваннями та їхніх родин. День підкреслює необхідність розширення мережі хоспісів, забезпечення доступності знеболювальних препаратів та гарантування права кожної людини на гідну підтримуючу медичну допомогу.

Всесвітній день камінг-ауту (National Coming Out Day)

День започаткований у США у 1988 році правозахисниками Робертом Айхбергом та Джин О'Лірі на згадку про другий Національний марш за права геїв та лесбійок у Вашингтоні, після чого свято набуло міжнародного масштабу. Подія присвячена підтримці людей із ЛГБТК+ спільноти у їхньому відкритому визнанні власної сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. День підкреслює, що відкритість сприяє подоланню гомофобії, дискримінації та стереотипів у суспільстві.

Міжнародний день каштана (International Chestnut Day)

Неофіційне, але популярне свято, що відзначається у другу суботу жовтня у багатьох країнах Європи. Подія присвячена початку сезону збору їстівного каштана, який є важливою складовою традиційної кулінарії Південної та Центральної Європи.

День пам'яті святого апостола від 70-ти Пилипа

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого апостола від 70-ти Пилипа, одного з перших семи дияконів Єрусалимської церкви. Згідно з Книгою Діянь апостольських, апостол Пилип активно проповідував Христа у Самарії, де здійснював численні чудеса й зцілення, а також охрестив ефіопського вельможу на дорозі до Гази. Згодом він проповідував у Кесарії Палестинській, де мав чотирьох дочок-пророчиць, та помер у глибокій старості.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Харитона Спонсора — християнського подвижника IV століття з Іконії, який постраждав за віру під час переслідувань імператора Авреліана. Звільнившись із ув'язнення, він здійснив паломництво до Єрусалима, де був захоплений розбійниками, але чудесним чином врятувався й заснував у Палестині Фаранську лавру, а пізніше — Єрихонську та Сукійську лаври, ставши основоположником палестинського чернецтва