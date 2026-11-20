Завтра у частині України цілодобово будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1,5 до 3 черг, передає УНН.

Як 21 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:

• для промисловості — графіки обмеження потужності;

• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1.5 до 3 черг).

Зазначимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 6 до 12 годин.

Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців - повідомили в Укренерго.

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