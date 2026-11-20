21 листопада в Україні діятимуть графіки відключень - скільки доведеться сидіти без світла
Київ • УНН
21 листопада для промисловості та всіх споживачів діятимуть графіки обмежень і погодинних відключень. Без світла можуть залишати від 6 до 12 годин.
Завтра у частині України цілодобово будуть діяти графіки. Як повідомили в Укренерго, вимикати планують від 1,5 до 3 черг, передає УНН.
Як 21 листопада діятимуть планові відключення електроенергії:
• для промисловості — графіки обмеження потужності;
• для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1.5 до 3 черг).
Зазначимо, що одна черга - це чотири години без світла, тож завтра відключення можуть тривати від 6 до 12 годин.
Причина — наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців
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