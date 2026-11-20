Важливі об'єкти енергетики в Україні опинилися під масованою атакою рф у ніч на 20 листопада. АЕС вимушено знизили потужність генерації. Знеструмлена частина Києва і 10 областей. Аварійні відключення - у столиці та 6 областях. Про це повідомили в Міненерго, пише УНН.

Вночі та вранці росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну. Під ударом опинилися важливі об’єкти енергетики - електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Повернення до нормальної схеми роботи відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених мереж - повідомили у Міненерго.

У яких областях немає світла

"Внаслідок атаки станом на ранок знеструмлена частина споживачів у м. Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях", - вказали у Міненерго.

На Харківщині внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє енергетиків. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Де аварійні відключення

"Для стабілізації роботи енергосистеми у м. Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення", - ідеться у повідомленні.

Повернення до прогнозованих графіків, як зазначається, відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Водночас ворог знову і знову атакує відновлені об’єкти, а постійні повітряні тривоги суттєво сповільнюють ремонти, додали у Міненерго.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості - графіки обмеження потужності. Через постійні атаки росії ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися, вказали у Міненерго.

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