АЕС знизили генерацію через масовану атаку рф - у яких областях перебої зі світлом
Київ • УНН
росія атакувала енергетичні об’єкти, через що АЕС знизили генерацію. Двоє енергетиків на Харківщині зазнали поранень.
Важливі об'єкти енергетики в Україні опинилися під масованою атакою рф у ніч на 20 листопада. АЕС вимушено знизили потужність генерації. Знеструмлена частина Києва і 10 областей. Аварійні відключення - у столиці та 6 областях. Про це повідомили в Міненерго, пише УНН.
Вночі та вранці росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну. Під ударом опинилися важливі об’єкти енергетики - електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії. Атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Повернення до нормальної схеми роботи відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених мереж
У яких областях немає світла
"Внаслідок атаки станом на ранок знеструмлена частина споживачів у м. Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях", - вказали у Міненерго.
На Харківщині внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє енергетиків. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.
Де аварійні відключення
"Для стабілізації роботи енергосистеми у м. Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях вимушено застосовуються аварійні відключення", - ідеться у повідомленні.
Повернення до прогнозованих графіків, як зазначається, відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Там, де дозволяє безпекова ситуація, ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Водночас ворог знову і знову атакує відновлені об’єкти, а постійні повітряні тривоги суттєво сповільнюють ремонти, додали у Міненерго.
У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості - графіки обмеження потужності. Через постійні атаки росії ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися, вказали у Міненерго.
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