Ярослава Магучіх

Українець Кохан вийшов у фінал з метання молота на Олімпіаді-2024

Український спортсмен Михайло Кохан кваліфікувався у фінал з метання молота на Олімпійських іграх у Парижі. У кваліфікації він посів друге місце у групі А, метнувши молот на 77.42 м.