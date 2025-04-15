Українка Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2025 зі стрибків у висоту в приміщенні. Спортсменка показала результат 1 м 95 см у китайському Нанкіні.
Ярослава Магучіх здобула третє поспіль "золото" на чемпіонаті Європи в приміщенні зі стрибків у висоту. Українська спортсменка подолала висоту 1,99 м, випередивши сербську та шведську суперниць.
Ярослава Магучіх перемогла на турнірі Banskobystricka latka з результатом 2. 01 м. Це перший стрибок за 2 метри у жіночих змаганнях цього сезону та друга поспіль перемога українки на світовому турі.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в Удіне з результатом 1,94 м. Угорка Ліліанна Баторі посіла друге місце, встановивши особистий рекорд 1,91 м.
Протягом року спортсменка здобула олімпійське золото, встановила світовий рекорд та виграла чемпіонат Європи.
Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою року в Європі. Спортсменка здобула олімпійське золото, встановила світовий рекорд 2,10 м та виграла чемпіонат Європи у 2024 році.
World Athletics ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх у стрибках у висоту - 2,10 м, встановлений у Парижі. Українська спортсменка побила рекорд 1987 року та стала Олімпійською чемпіонкою 2024.
На змаганнях Strong Spirit's Games у Мадриді українська збірна ветеранів виборола 188 медалей. Українці змагалися з командами США, Естонії, Ірландії та Нідерландів у 5 дисциплінах.
Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх увійшла до п'ятірки номінантів на звання найкращої спортсменки року за версією World Athletics. Голосування триватиме до 20 жовтня у соцмережах.
Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024. Її суперницями стали Фемке Бол з Нідерландів та Кілі Годжкінсон з Великої Британії.
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх передала 500 тис. грн на лікування поранених бійців "Азову". Кошти спрямовані на допомогу військовим із важкими нейротравмами через благодійний фонд "Янголи Азову".
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх передала 1 млн грн з призових на допомогу тваринам. Кошти отримали UAnimals та чотири притулки для тварин, щоб забезпечити їх ліками, їжею та теплим місцем.
Президент України відзначив успіх спортсменів на Олімпіаді-2024 у Парижі. Зеленський поділився відео, назвавши олімпійців гордістю України та підкресливши їхню волю до перемоги.
На ХХХІІІ Олімпійських іграх у Парижі українські спортсмени вибороли 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі. Це найкращий результат України за кількістю золотих медалей за останні 12 років.
5 серпня українці виступлять у стрільбі, стрибках у воду, легкій атлетиці, гімнастиці, боротьбі та веслуванні. Напередодні збірна здобула 3 медалі в легкій атлетиці, посідаючи 17 місце в медальному заліку.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 у стрибках у висоту. Вона подолала висоту 2,02 метра з третьої спроби, випередивши австралійку Ніколу Оліслагерс.
Українська легкоатлетка Ірина Геращенко виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Вона подолала висоту 1,95 м, розділивши третє місце з австралійкою Елеонор Паттерсон.
3 серпня українці виступлять у стендовій стрільбі, велоспорті, плаванні, фехтуванні, гімнастиці, веслувальному слаломі та легкій атлетиці. Олександр Хижняк гарантував Україні третю медаль Олімпіади-2024.
Український спортсмен Михайло Кохан кваліфікувався у фінал з метання молота на Олімпійських іграх у Парижі. У кваліфікації він посів друге місце у групі А, метнувши молот на 77.42 м.
Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко успішно подолали кваліфікацію жіночих стрибків у висоту на Олімпіаді-2024 у Парижі. Обидві спортсменки показали результат 1,95 м і вийшли у фінал, який відбудеться 4 серпня.
2 серпня українські олімпійці виступлять у 7 дисциплінах на Іграх у Парижі. 1 серпня Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі, Україна посідає 35 місце в медальному заліку.