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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24371 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Ярослава Магучіх

Українська стрибунка у висоту (2001 р.н.)
Новини по темi

Ярослава Магучіх здобула бронзу на світовій першості зі стрибків у висоту у приміщенні

Українка Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою чемпіонату світу-2025 зі стрибків у висоту в приміщенні. Спортсменка показала результат 1 м 95 см у китайському Нанкіні.

Спорт • 23 березня, 08:01 • 38332 перегляди

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила рекорд на чемпіонаті Європи

Ярослава Магучіх здобула третє поспіль "золото" на чемпіонаті Європи в приміщенні зі стрибків у висоту. Українська спортсменка подолала висоту 1,99 м, випередивши сербську та шведську суперниць.

Спорт • 9 березня, 17:47 • 123826 перегляди

Подолала висоту в 2 метри: Магучіх здобула золото легкоатлетичного турніру у Словаччині

Ярослава Магучіх перемогла на турнірі Banskobystricka latka з результатом 2. 01 м. Це перший стрибок за 2 метри у жіночих змаганнях цього сезону та друга поспіль перемога українки на світовому турі.

Спорт • 18 лютого, 20:59 • 33449 перегляди

Магучіх розпочала сезон перемогою на турнірі в Італії

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в Удіне з результатом 1,94 м. Угорка Ліліанна Баторі посіла друге місце, встановивши особистий рекорд 1,91 м.

Спорт • 7 лютого, 07:17 • 26446 перегляди

Ярослава Магучіх здобула звання найкращої легкоатлетки 2024 року у світі

Протягом року спортсменка здобула олімпійське золото, встановила світовий рекорд та виграла чемпіонат Європи.

Спорт • 1 грудня, 17:59 • 20483 перегляди

Ярослава Магучіх здобула титул найкращої легкоатлетки року в Європі

Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою року в Європі. Спортсменка здобула олімпійське золото, встановила світовий рекорд 2,10 м та виграла чемпіонат Європи у 2024 році.

Спорт • 26 жовтня, 20:02 • 31787 перегляди

Магучіх офіційно стала світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту

World Athletics ратифікувала світовий рекорд Ярослави Магучіх у стрибках у висоту - 2,10 м, встановлений у Парижі. Українська спортсменка побила рекорд 1987 року та стала Олімпійською чемпіонкою 2024.

Спорт • 25 жовтня, 14:06 • 9086 перегляди

Здобули майже 200 медалей: українські ветерани взяли першість на міжнародних змаганнях Strong Spirit's Games

На змаганнях Strong Spirit's Games у Мадриді українська збірна ветеранів виборола 188 медалей. Українці змагалися з командами США, Естонії, Ірландії та Нідерландів у 5 дисциплінах.

Спорт • 16 жовтня, 17:16 • 18290 перегляди

Українку Ярославу Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року у світі

Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх увійшла до п'ятірки номінантів на звання найкращої спортсменки року за версією World Athletics. Голосування триватиме до 20 жовтня у соцмережах.

Спорт • 15 жовтня, 16:56 • 18357 перегляди

Магучіх у трійці номінанток на звання кращої легкоатлетки Європи-2024

Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024. Її суперницями стали Фемке Бол з Нідерландів та Кілі Годжкінсон з Великої Британії.

Спорт • 10 жовтня, 08:11 • 10360 перегляди

Ярослава Магучіх пожертвувала 500 тисяч гривень на лікування бійців "Азову"

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх передала 500 тис. грн на лікування поранених бійців "Азову". Кошти спрямовані на допомогу військовим із важкими нейротравмами через благодійний фонд "Янголи Азову".

Війна • 15 серпня, 16:16 • 37809 перегляди

Олімпійська чемпіонка Магучіх задонатила мільйон з призових на допомогу тваринам

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх передала 1 млн грн з призових на допомогу тваринам. Кошти отримали UAnimals та чотири притулки для тварин, щоб забезпечити їх ліками, їжею та теплим місцем.

Суспільство • 15 серпня, 10:08 • 22567 перегляди

"Змогли надихнути всіх і показати нашу волю до перемоги": Зеленський поділився відео з українськими олімпійцями

Президент України відзначив успіх спортсменів на Олімпіаді-2024 у Парижі. Зеленський поділився відео, назвавши олімпійців гордістю України та підкресливши їхню волю до перемоги.

Спорт • 12 серпня, 07:54 • 38296 перегляди

ХХХІІІ Олімпійські ігри у Парижі офіційно завершено: Україна показала кращий результат за 12 років

На ХХХІІІ Олімпійських іграх у Парижі українські спортсмени вибороли 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі. Це найкращий результат України за кількістю золотих медалей за останні 12 років.

Спорт • 11 серпня, 22:23 • 27822 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 5 серпня

5 серпня українці виступлять у стрільбі, стрибках у воду, легкій атлетиці, гімнастиці, боротьбі та веслуванні. Напередодні збірна здобула 3 медалі в легкій атлетиці, посідаючи 17 місце в медальному заліку.

Спорт • 5 серпня, 05:55 • 18984 перегляди

Ярослава Магучіх виборола "золото" Олімпіади-2024 у стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Парижа-2024 у стрибках у висоту. Вона подолала висоту 2,02 метра з третьої спроби, випередивши австралійку Ніколу Оліслагерс.

Спорт • 4 серпня, 19:25 • 105745 перегляди

Ірина Геращенко здобула "бронзу" у стрибках у висоту на Олімпіаді-2024

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко виборола бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Вона подолала висоту 1,95 м, розділивши третє місце з австралійкою Елеонор Паттерсон.

Спорт • 4 серпня, 19:06 • 24863 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня

3 серпня українці виступлять у стендовій стрільбі, велоспорті, плаванні, фехтуванні, гімнастиці, веслувальному слаломі та легкій атлетиці. Олександр Хижняк гарантував Україні третю медаль Олімпіади-2024.

Спорт • 3 серпня, 07:58 • 18957 перегляди

Українець Кохан вийшов у фінал з метання молота на Олімпіаді-2024

Український спортсмен Михайло Кохан кваліфікувався у фінал з метання молота на Олімпійських іграх у Парижі. У кваліфікації він посів друге місце у групі А, метнувши молот на 77.42 м.

Спорт • 2 серпня, 10:50 • 13660 перегляди

Магучіх та Геращенко пройшли кваліфікацію зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко успішно подолали кваліфікацію жіночих стрибків у висоту на Олімпіаді-2024 у Парижі. Обидві спортсменки показали результат 1,95 м і вийшли у фінал, який відбудеться 4 серпня.

Спорт • 2 серпня, 10:20 • 13338 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 2 серпня

2 серпня українські олімпійці виступлять у 7 дисциплінах на Іграх у Парижі. 1 серпня Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі, Україна посідає 35 місце в медальному заліку.

Спорт • 2 серпня, 05:36 • 22149 перегляди