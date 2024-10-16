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Здобули майже 200 медалей: українські ветерани взяли першість на міжнародних змаганнях Strong Spirit's Games

Київ • УНН

 • 18290 перегляди

На змаганнях Strong Spirit's Games у Мадриді українська збірна ветеранів виборола 188 медалей. Українці змагалися з командами США, Естонії, Ірландії та Нідерландів у 5 дисциплінах.

Здобули майже 200 медалей: українські ветерани взяли першість на міжнародних змаганнях Strong Spirit's Games

На змаганнях Strong Spirit's Games у Мадриді українська збірна ветеранів здобула найбільшу кількість нагород - 188 медалей, змагаючись із командами США, Естонії, Ірландії та Нідерландів.  Про це розповіли в МВС України, передає УНН.

Деталі 

Турнір відбувався з 11 по 13 жовтня в Іспанії. Вперше українська сторона - Федерація стронгмену України – стала ініціаторам та організатором світового змагання серед ветеранів Strong Spirit’s Games, в рамках відомого спортивного фестивалю Arnold Classic Europe.

У змаганнях взяли участь 80 захисників і захисниць з 5 країн світу – це ветерани війни зі Сполучених Штатів, Естонії, Ірландії та Нідерландів та України.

Українську збірну представили 50 ветеранів, серед яких військовослужбовці, що брали участь у бойових діях, а також ті, хто отримав поранення або інвалідність під час виконання службових обов'язків. До складу команди увійшло 12 представників органів системи МВС - поліцейські, гвардійці та прикордонники  

- розповіли в МВС. 

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Спортсмени змагалися у 5 різних дисциплінах – жимі лежачи, веслуванні на тренажерах 100 метрів та 100 секунд, підйомі гирі та ейрбайку.

За результатами змагань збірна України впевнено перемогла у загальному заліку Strong Spirit’s Games, виборовши 188 медалей - 84 золоті, 58 срібних та 46 бронзових медалей.

Друге місце посіли військові ветерани зі Сполучених Штатів, а бронзовий кубок здобули колишні військові з Естонії.

Нагадаємо

На міжнародному турнірі Satellite FIE в Спліті українці вибороли дві медалі. Роман Свічкар отримав "срібло" у чоловічих змаганнях, а Ксенія Пантелєєва - "бронзу" у жіночому турнірі.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Спорт
Ярослава Магучіх
Сухопутні війська України
Міністерство внутрішніх справ України
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