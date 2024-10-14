Українські фехтувальники здобули медалі на турнірі в Хорватії
Київ • УНН
На міжнародному турнірі Satellite FIE в Спліті українці вибороли дві медалі. Роман Свічкар отримав "срібло" у чоловічих змаганнях, а Ксенія Пантелєєва - "бронзу" у жіночому турнірі.
Українські фехтувальники здобули нагороди на турнірі у Хорватії. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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На міжнародному турнірі серії Satellite FIE в Спіліті українські спортсмени вибороли дві медалі.
Роман Свічкар отримав "срібло" у чоловічих змаганнях, перемігши у чвертьфіналі другого сіяного естонця, але поступившись угорському чемпіону у фіналі.
Ксенія Пантелєєва здобула "бронзу" у жіночому турнірі, перемігши співвітчизницю в чвертьфіналі, але програвши естонській олімпійській медалістці у півфіналі.
Жіноча збірна з фехтування на шпагах здобула "срібло" на Паралімпіаді-202407.09.24, 22:13 • 20113 переглядiв