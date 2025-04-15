Міністерство молоді та спорту України

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18676 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 131252 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 124319 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125755 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 124467 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127445 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 191195 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76726 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163976 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115309 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 35843 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 46574 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 46003 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 35781 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 19015 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 14738 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 36879 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47114 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 131227 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 191182 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 308 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 8938 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12052 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 107951 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109639 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Міністерство молоді та спорту України

Новини по темi

Юніори з України вибороли три медалі на чемпіонаті зі спортивної ходьби

На Балканському чемпіонаті українські юніори здобули три медалі. Вероніка Ткачук та Едуард Муравський вибороли золото, а Віталій Тарасюк отримав срібло у різних вікових категоріях.

Спорт • 12 квітня, 20:11 • 442 перегляди

Українські тенісистки вперше в історії вийшли у фінал Кубка Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до фінального етапу Кубка Біллі Джин Кінг. У вересні на українську дружину чекає Світовий фінал у Китаї.

Спорт • 12 квітня, 18:58 • 1162 перегляди

Українка Таїсія Онофрійчук стала переможницею на етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Болгарії, здобувши 4 медалі

16-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золото у багатоборстві та фіналах з булавами і стрічкою, а також срібло у фіналі з обручем на етапі Кубка світу в Софії. Поліна Каріка стала 4-ою у фіналі з булавами.

Спорт • 6 квітня, 15:10 • 18362 перегляди

Українські параатлети вибороли 22 медалі на чемпіонаті Європи у Фінляндії

Українська збірна посіла друге місце, виборовши 7 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей на чемпіонаті Європи у Фінляндії. Найбільше відзначились Людмила Даниліна та Руслана Муравська.

Спорт • 3 квітня, 00:02 • 7504 перегляди

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук втретє поспіль перемогла у багатоборстві на етапах Гран-Прі

Збірна України з художньої гімнастики виборола золото та бронзу на етапі Гран-прі у Франції. Таїсія Онофрійчук стала першою, Поліна Каріка - третьою у багатоборстві.

Спорт • 29 березня, 22:29 • 15345 перегляди

Фізичне відновлення та підтримка побратимів: як у Деражні працює адаптивний клуб для ветеранів

У Деражні відкрився адаптивний клуб для ветеранів, де є спортзал для фізичного відновлення та психологічної підтримки. Тут є спеціалізоване обладнання, щоб ветерани могли тренуватися.

Новини Бізнесу • 24 березня, 07:55 • 43074 перегляди

Психологічне розвантаження та підтримка фізичної форми: як у Баришівці на Київщині працює спортивний клуб для реабілітації ветеранів

У Баришівці на Київщині запрацював адаптивний клуб для ветеранів з тренажерами та зоною відпочинку. Проєкт реалізовано за підтримки державних та благодійних організацій в рамках конкурсу "Час діяти, Нестримні".

Суспільство • 3 березня, 06:44 • 25400 перегляди

Українські фігуристи здобули срібло на світовій першості серед юніорів

Софія Голіченко та Артем Даренський вибороли срібні медалі на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання в Угорщині. Українська пара набрала 164.06 бала, поступившись лише грузинському дуету.

Спорт • 1 березня, 20:14 • 32543 перегляди

Українські шпажистки знову підкорили чемпіонат Європи: хто приніс перемогу

Команда українських шпажисток здобула золото на чемпіонаті Європи серед кадетів в Анталії, перемігши Угорщину 45:26. Це друга золота нагорода України на турнірі та друга поспіль перемога на континентальній першості.

Спорт • 26 лютого, 14:42 • 22093 перегляди

В Україні з'явився новий вид спорту з використанням дронів та роботів

Мінмолодьспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт неолімпійським видом спорту в Україні. Змагання проводитимуться у чотирьох напрямках з використанням дронів та роботизованих комплексів.

Спорт • 26 лютого, 08:21 • 22695 перегляди

Українські каратисти посіли третє загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи

Молодіжна збірна України з карате виборола третє загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи в Польщі. Спортсмени здобули 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових медалей у різних вагових категоріях.

Спорт • 9 лютого, 19:38 • 53969 перегляди

Україна розпочала виступ на Іграх нескорених-2025 з перемоги у першому баскетбольному матчі

Збірна України перемогла Колумбію з рахунком 12:6 у першому матчі з баскетболу на кріслах колісних на Іграх нескорених-2025 у Ванкувері. Наступний матч українці проведуть з командою Афганістану.

Спорт • 9 лютого, 17:15 • 32020 перегляди

Час діяти, Нестримні: на Івано-Франківщині відкрили адаптивний спортзал для ветеранів та людей з інвалідністю

У Коломиї в Івано-Франківській області відкрили адаптивний спортзал для ветеранів та людей з інвалідністю.

Новини Бізнесу • 20 січня, 10:36 • 69686 перегляди

Світоліна здобула перемогу і вийшла до чвертьфіналу Australian Open: що чекає далі?

Еліна Світоліна перемогла Вероніку Кудерметову у матчі 1/8 фіналу Australian Open з рахунком 6:4, 6:1. Українська тенісистка втретє у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру та зіграє з переможницею матчу Кіз-Рибакіна.

Спорт • 20 січня, 02:48 • 32423 перегляди

Українські хокеїсти вийшли до півфіналу зимової Універсіади-2025 в Турині

Студентська збірна України з хокею перемогла команду Чехії у чвертьфінальному матчі. Вирішальний гол було забито на 62-й хвилині в овертаймі, що вивело українців до півфіналу турніру.

Спорт • 19 січня, 20:42 • 30040 перегляди

У Поворську відкрили спортивний адаптивний клуб для ветеранів та людей з інвалідністю

У Поворську запрацював адаптивний спортивний простір для ветеранів та людей з інвалідністю. Проєкт реалізовано за підтримки БФ "МХП-Громаді" та ДУ "Спорт для всіх" в межах конкурсу "Час діяти, Нестримні!".

Суспільство • 17 січня, 14:59 • 33122 перегляди

У Новояворівську відкрили адаптивний клуб, де проводять тренування для військових, ветеранів та людей з інвалідністю

У Новояворівську відкрили адаптивний клуб, де проводять тренування для військових, ветеранів та людей з інвалідністю.

Суспільство • 16 січня, 09:19 • 32074 перегляди

Стартував масштабний проєкт з навчання першої допомоги для українських тренерів і спортсменів

Стартував масштабний проєкт з навчання першої допомоги для українських тренерів і спортсменів.

Суспільство • 15 січня, 11:48 • 28456 перегляди

Україна та Німеччина обговорили розвиток студентського спорту в Турині

Українська делегація на чолі з міністром Матвієм Бідним провела зустріч у Турині щодо співпраці у сфері студентського спорту. Обговорено підготовку до Універсіади-2025 та розвиток спортивної інфраструктури.

Спорт • 13 січня, 00:59 • 30096 перегляди

Молодіжна збірна України з хокею стартувала з розгромної перемоги над Естонією

На старті Чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1B українська молодіжна збірна перемогла господарів турніру з рахунком 8:1. Наступний матч збірна України проведе 12 січня проти Польщі.

Спорт • 11 січня, 22:40 • 31258 перегляди

Український біатлоніст двічі підняв прапор на церемонії Кубка світу в Обергофі

Дмитро Підручний посів 4 місце у спринті та 6 місце у гонці переслідування на етапі Кубка світу. На обох церемоніях нагородження спортсмени продемонстрували український прапор.

Спорт • 11 січня, 21:23 • 27956 перегляди

Мінмолодьспорту затвердило нові критерії критичності підприємств у сфері спорту

Міністерство молоді та спорту затвердило нові критерії визначення важливих підприємств у сфері спорту в особливий період. Новий наказ №7742 замінив попередній документ від лютого 2023 року.

Спорт • 6 січня, 12:00 • 28828 перегляди

Українські представники санного спорту вибороли історичну нагороду

Українська команда з санного спорту виборола бронзову медаль у командній естафеті на етапі Кубка світу в Сігулді. До складу команди увійшли шість спортсменів, які змагались в одномісних та двомісних санях.

Спорт • 5 січня, 18:03 • 28685 перегляди

Українка стала переможницею юніорського Кубка світу з фехтування на шпагах

Анна Максименко здобула золоту медаль на Кубку світу з фехтування на шпагах в Удіне. У фіналі українка перемогла першу ракетку юніорського рейтингу Ліхі Мачульскі зі США з рахунком 15:14.

Спорт • 5 січня, 12:46 • 33292 перегляди

Адаптивний спорт для ветеранів: у Миронівці відкрили простір для реабілітації та реінтеграції

Адаптивний спорт для ветеранів: у Миронівці відкрили простір для реабілітації та реінтеграції.

Суспільство • 27 грудня, 14:09 • 16816 перегляди

Два адаптивні клуби для ветеранів і людей з інвалідністю відкрили на Вінниччині

Два адаптивні клуби для ветеранів і людей з інвалідністю відкрили на Вінниччині.

Новини Бізнесу • 17 грудня, 10:06 • 22124 перегляди

17-річний одесит здобув "бронзу" на міжнародних змаганнях з фігурного катання

Марк Куліш виборов третє місце на змаганнях Edusport Trophy в Румунії, набравши 143. 29 бала. Після короткої програми спортсмен був четвертим, але завдяки високому результату у довільній програмі піднявся на третю сходинку.

Спорт • 15 грудня, 02:07 • 19974 перегляди

Українська спортсменка тріумфувала на етапі юніорського Кубка світу з фехтування в Іспанії

Анна Максименко здобула золото на етапі юніорського Кубка світу з фехтування в Бургосі. У фіналі українка перемогла польську спортсменку Грету Гахалі з рахунком 15:7.

Спорт • 14 грудня, 21:12 • 17762 перегляди

Українська фридайверка встановила новий світовий рекорд на глибині 84 метри

Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фридайвінгу без ластів, досягнувши глибини 84 метри. Спортсменка також встановила національний рекорд України у пірнанні з моноластою - 107 метрів.

Спорт • 4 грудня, 19:09 • 24285 перегляди

Українці завоювали срібні та бронзові нагороди на чемпіонаті Європи з таїландського боксу

На чемпіонаті Європи з таїландського боксу в Приштині українці вибороли 6 срібних та 3 бронзові медалі. У змаганнях взяли участь 223 спортсмени з 34 країн.

Спорт • 13 листопада, 11:02 • 18353 перегляди