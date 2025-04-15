Міністерство молоді та спорту України

На Балканському чемпіонаті українські юніори здобули три медалі. Вероніка Ткачук та Едуард Муравський вибороли золото, а Віталій Тарасюк отримав срібло у різних вікових категоріях.
Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії пробилася до фінального етапу Кубка Біллі Джин Кінг. У вересні на українську дружину чекає Світовий фінал у Китаї.
16-річна гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула золото у багатоборстві та фіналах з булавами і стрічкою, а також срібло у фіналі з обручем на етапі Кубка світу в Софії. Поліна Каріка стала 4-ою у фіналі з булавами.
Українська збірна посіла друге місце, виборовши 7 золотих, 9 срібних та 6 бронзових медалей на чемпіонаті Європи у Фінляндії. Найбільше відзначились Людмила Даниліна та Руслана Муравська.
Збірна України з художньої гімнастики виборола золото та бронзу на етапі Гран-прі у Франції. Таїсія Онофрійчук стала першою, Поліна Каріка - третьою у багатоборстві.
У Деражні відкрився адаптивний клуб для ветеранів, де є спортзал для фізичного відновлення та психологічної підтримки. Тут є спеціалізоване обладнання, щоб ветерани могли тренуватися.
У Баришівці на Київщині запрацював адаптивний клуб для ветеранів з тренажерами та зоною відпочинку. Проєкт реалізовано за підтримки державних та благодійних організацій в рамках конкурсу "Час діяти, Нестримні".
Софія Голіченко та Артем Даренський вибороли срібні медалі на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання в Угорщині. Українська пара набрала 164.06 бала, поступившись лише грузинському дуету.
Команда українських шпажисток здобула золото на чемпіонаті Європи серед кадетів в Анталії, перемігши Угорщину 45:26. Це друга золота нагорода України на турнірі та друга поспіль перемога на континентальній першості.
Мінмолодьспорту офіційно визнало військово-технологічний спорт неолімпійським видом спорту в Україні. Змагання проводитимуться у чотирьох напрямках з використанням дронів та роботизованих комплексів.
Молодіжна збірна України з карате виборола третє загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи в Польщі. Спортсмени здобули 4 золоті, 3 срібні та 6 бронзових медалей у різних вагових категоріях.
Збірна України перемогла Колумбію з рахунком 12:6 у першому матчі з баскетболу на кріслах колісних на Іграх нескорених-2025 у Ванкувері. Наступний матч українці проведуть з командою Афганістану.
У Коломиї в Івано-Франківській області відкрили адаптивний спортзал для ветеранів та людей з інвалідністю.
Еліна Світоліна перемогла Вероніку Кудерметову у матчі 1/8 фіналу Australian Open з рахунком 6:4, 6:1. Українська тенісистка втретє у кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру та зіграє з переможницею матчу Кіз-Рибакіна.
Студентська збірна України з хокею перемогла команду Чехії у чвертьфінальному матчі. Вирішальний гол було забито на 62-й хвилині в овертаймі, що вивело українців до півфіналу турніру.
У Поворську запрацював адаптивний спортивний простір для ветеранів та людей з інвалідністю. Проєкт реалізовано за підтримки БФ "МХП-Громаді" та ДУ "Спорт для всіх" в межах конкурсу "Час діяти, Нестримні!".
У Новояворівську відкрили адаптивний клуб, де проводять тренування для військових, ветеранів та людей з інвалідністю.
Стартував масштабний проєкт з навчання першої допомоги для українських тренерів і спортсменів.
Українська делегація на чолі з міністром Матвієм Бідним провела зустріч у Турині щодо співпраці у сфері студентського спорту. Обговорено підготовку до Універсіади-2025 та розвиток спортивної інфраструктури.
На старті Чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1B українська молодіжна збірна перемогла господарів турніру з рахунком 8:1. Наступний матч збірна України проведе 12 січня проти Польщі.
Дмитро Підручний посів 4 місце у спринті та 6 місце у гонці переслідування на етапі Кубка світу. На обох церемоніях нагородження спортсмени продемонстрували український прапор.
Міністерство молоді та спорту затвердило нові критерії визначення важливих підприємств у сфері спорту в особливий період. Новий наказ №7742 замінив попередній документ від лютого 2023 року.
Українська команда з санного спорту виборола бронзову медаль у командній естафеті на етапі Кубка світу в Сігулді. До складу команди увійшли шість спортсменів, які змагались в одномісних та двомісних санях.
Анна Максименко здобула золоту медаль на Кубку світу з фехтування на шпагах в Удіне. У фіналі українка перемогла першу ракетку юніорського рейтингу Ліхі Мачульскі зі США з рахунком 15:14.
Адаптивний спорт для ветеранів: у Миронівці відкрили простір для реабілітації та реінтеграції.
Два адаптивні клуби для ветеранів і людей з інвалідністю відкрили на Вінниччині.
Марк Куліш виборов третє місце на змаганнях Edusport Trophy в Румунії, набравши 143. 29 бала. Після короткої програми спортсмен був четвертим, але завдяки високому результату у довільній програмі піднявся на третю сходинку.
Анна Максименко здобула золото на етапі юніорського Кубка світу з фехтування в Бургосі. У фіналі українка перемогла польську спортсменку Грету Гахалі з рахунком 15:7.
Катерина Садурська встановила світовий рекорд у фридайвінгу без ластів, досягнувши глибини 84 метри. Спортсменка також встановила національний рекорд України у пірнанні з моноластою - 107 метрів.
На чемпіонаті Європи з таїландського боксу в Приштині українці вибороли 6 срібних та 3 бронзові медалі. У змаганнях взяли участь 223 спортсмени з 34 країн.