Стадіон Лобановського у Києві зможе приймати більше вболівальників: збільшено квоту фанатів

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 12288 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
20 жовтня, 14:23 • 22771 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
20 жовтня, 12:10 • 23731 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 33166 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 66141 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 30125 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 30585 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 11597 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 26302 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26671 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
88%
751мм
Популярнi новини
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа20 жовтня, 10:40 • 20675 перегляди
Помер лідер гурту Green Grey Андрій Яценко - соцмережі20 жовтня, 13:07 • 7126 перегляди
Коли сперма починає "псуватися": вчені визначили небезпечний вік для батьківства14:41 • 10569 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 14580 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 9114 перегляди
Публікації
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto15:48 • 14763 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 66145 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 46703 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 118007 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 84105 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Будапешт
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo15:55 • 9386 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 67608 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 64702 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 84213 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 81825 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Серіали
WhatsApp
The New York Times

Стадіон Лобановського у Києві зможе приймати більше вболівальників: збільшено квоту фанатів

Київ • УНН

 • 382 перегляди

На стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського тепер зможуть бути присутніми 4333 вболівальники замість 1800. Це стало можливим завдяки додатковим заходам безпеки та розширенню площі укриття.

Стадіон Лобановського у Києві зможе приймати більше вболівальників: збільшено квоту фанатів

На матчах Української прем’єр-ліги та Кубка України, що проводяться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, зможе бути присутня більша кількість уболівальників. Нова квота дозволяє розмістити понад 4 тис. вболівальників, замість попередніх 1800. Про це повідомляє пресслужба "Динамо", передає УНН.

Деталі

"Відтепер на матчах Прем’єр-ліги та Кубка України, що проводяться на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського, зможе бути присутня більша кількість уболівальників. Нова квота – 4333 глядачі. Рішення ухвалено після погодження з усіма відповідальними органами та базується на додаткових заходах безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Збільшення квоти стало можливим завдяки проведенню технічних робіт відповідними службами клубу, що дозволили розширити площу укриття та забезпечити відповідність усім вимогам безпеки.

Раніше на трибуни стадіону допускалося 1800 фанатів. Загалом же стадіон ім. Валерія Лобановського вміщує 16 873 вболівальників.

Також зазначимо, що у цьому сезоні луганська "Зоря" проводить домашні матчі на стадіоні киян, проте наразі невідомо, чи розповсюджується квота на луганчан, адже клуб поки не оприлюднив офіційної інформації.

Доповнення

Після початку повномасштабного вторгнення, матчі УПЛ проходили без вболівальників через безпекову ситуацію.

У грудні 2023 року Міністерство молоді та спорту розробило порядок узгодження та проведення спортивних змагань з глядачами.

Порядок передбачає, що робоча група, яка складається з представників спортивної федерації, керівників спортивних споруд, представників ДСНС та Нацполіції, проводить огляд місця проведення змагань.

Перед змаганнями проводиться оцінка допустимої кількості учасників: робоча група визначає, скільки людей (спортсмени, тренери, судді, персонал, глядачі) може бути присутніми на заході.

Окрім того, порядок визначає:

доступність укриттів: робоча група перевіряє укриття та захисні споруди поблизу місця проведення змагань. Вони мають бути не далі ніж 500 метрів, щоб у разі небезпеки всі змогли швидко та безпечно евакуюватися. Особливу увагу звертатимуть на те, щоб укриття були доступні для людей з інвалідністю;

розробка плану евакуації: уерівник спортивної споруди створює детальний план евакуації на випадок повітряної тривоги, враховуючи потреби осіб з інвалідністю.

акт огляду: робоча група складає акт, який включає інформацію про укриття, їх місткість та відстань до них.

інструктаж учасників: усі учасники змагань проходять інструктаж з безпеки та підписують ознайомчу форму;

подання заявок на проведення змагань: заявку необхідно подати не пізніше ніж за 48 годин до змагань, щоб встигнути провести якісну перевірку;

організаційна зустріч: перед змаганнями відбуваються зустрічі усіх задіяних служб для координації дій;

контроль безпеки: на вході до спортивних споруд проводять перевірку безпеки, зокрема, і з використанням металодетекторів для великої кількості глядачів.

заходи під час небезпеки: у разі повітряної тривоги або надзвичайної ситуації головний суддя оголошує евакуацію, а після її завершення - відновлення змагань.

Нагадаємо

Скандальний новачок київського "Динамо" Владіслав Бленуце, який опинився у центрі скандалу через лайки в соцмережах російських відео, отримав подяку від Командування Повітряних сил Збройних сил України "за особистий внесок та підтримку територіальної оборони".

Павло Башинський

СуспільствоСпорт
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Прем'єр-ліга України
ФК «Динамо» Київ
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство молоді та спорту України
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Україна