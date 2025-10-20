Стадіон Лобановського у Києві зможе приймати більше вболівальників: збільшено квоту фанатів

На матчах Української прем’єр-ліги та Кубка України, що проводяться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, зможе бути присутня більша кількість уболівальників. Нова квота дозволяє розмістити понад 4 тис. вболівальників, замість попередніх 1800. Про це повідомляє пресслужба "Динамо", передає УНН.

Деталі

"Відтепер на матчах Прем’єр-ліги та Кубка України, що проводяться на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського, зможе бути присутня більша кількість уболівальників. Нова квота – 4333 глядачі. Рішення ухвалено після погодження з усіма відповідальними органами та базується на додаткових заходах безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Збільшення квоти стало можливим завдяки проведенню технічних робіт відповідними службами клубу, що дозволили розширити площу укриття та забезпечити відповідність усім вимогам безпеки.

Раніше на трибуни стадіону допускалося 1800 фанатів. Загалом же стадіон ім. Валерія Лобановського вміщує 16 873 вболівальників.

Також зазначимо, що у цьому сезоні луганська "Зоря" проводить домашні матчі на стадіоні киян, проте наразі невідомо, чи розповсюджується квота на луганчан, адже клуб поки не оприлюднив офіційної інформації.

Доповнення

Після початку повномасштабного вторгнення, матчі УПЛ проходили без вболівальників через безпекову ситуацію.

У грудні 2023 року Міністерство молоді та спорту розробило порядок узгодження та проведення спортивних змагань з глядачами.

Порядок передбачає, що робоча група, яка складається з представників спортивної федерації, керівників спортивних споруд, представників ДСНС та Нацполіції, проводить огляд місця проведення змагань.

Перед змаганнями проводиться оцінка допустимої кількості учасників: робоча група визначає, скільки людей (спортсмени, тренери, судді, персонал, глядачі) може бути присутніми на заході.

Окрім того, порядок визначає:

доступність укриттів: робоча група перевіряє укриття та захисні споруди поблизу місця проведення змагань. Вони мають бути не далі ніж 500 метрів, щоб у разі небезпеки всі змогли швидко та безпечно евакуюватися. Особливу увагу звертатимуть на те, щоб укриття були доступні для людей з інвалідністю;

розробка плану евакуації: уерівник спортивної споруди створює детальний план евакуації на випадок повітряної тривоги, враховуючи потреби осіб з інвалідністю.

акт огляду: робоча група складає акт, який включає інформацію про укриття, їх місткість та відстань до них.

інструктаж учасників: усі учасники змагань проходять інструктаж з безпеки та підписують ознайомчу форму;

подання заявок на проведення змагань: заявку необхідно подати не пізніше ніж за 48 годин до змагань, щоб встигнути провести якісну перевірку;

організаційна зустріч: перед змаганнями відбуваються зустрічі усіх задіяних служб для координації дій;

контроль безпеки: на вході до спортивних споруд проводять перевірку безпеки, зокрема, і з використанням металодетекторів для великої кількості глядачів.

заходи під час небезпеки: у разі повітряної тривоги або надзвичайної ситуації головний суддя оголошує евакуацію, а після її завершення - відновлення змагань.

