Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Керівник Instagram Адам Моссері стверджує, що компанії, які виробляють цифрові камери, йдуть неправильним шляхом.

Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото

Керівник Instagram Адам Моссері підсумував 2025 рік, аналізуючи 20 зображень, присвячених новій ері "нескінченного синтетичного контенту", який стає важче відрізнити від реальності, а також старої, більш особистої стрічки Instagram, яка, за його словами, "мертва" вже багато років, пише УНН з посиланням на The Verge.

Деталі

Минулого року одна з авторів на The Verge написала, що "...за замовчуванням вважається, що фотографія підроблена, тому що створення реалістичних і правдоподібних підроблених фотографій тепер стало тривіальним", і, як вказано, Моссері погоджується.

"Протягом більшої частини свого життя я міг сміливо вважати, що фотографії чи відео були значною мірою точними зображеннями моментів, які відбувалися. Очевидно, що це вже не так, і нам знадобляться роки, щоб адаптуватися", - зазначив він.

"Ми перейдемо від припущення, що те, що ми бачимо, є реальним за замовчуванням, до початку зі скептицизму. Звертаючи увагу на те, хто щось поширює і чому. Це буде незручно - ми генетично схильні вірити своїм очам", - вказав Моссері.

За словами Моссері, еволюція, необхідна для Instagram та інших платформ, полягає в тому, що "нам потрібно створювати кращі інструменти для творчості. Помічати контент, створений за допомогою ШІ, та перевіряти його справжність. Виявляти сигнали достовірності у тому, хто публікує контент. Продовжувати покращувати рейтинг за оригінальністю".

Моссері, який зосереджений на Instagram, стверджує, що "ми любимо скаржитися на "штучний мотлох", але є багато дивовижного контенту про ШІ", не називаючи нічого конкретного і не згадуючи конкретно про те, що Meta прагне до розробки ШІ-інструментів. Він стверджує, що компанії-виробники камер йдуть неправильним шляхом, намагаючись дати кожному можливість "виглядати як професійний фотограф з 2015 року".

Натомість, каже він, "сирі", невтішні зображення тимчасово служать індикатором реальності, поки ШІ не зможе копіювати і недосконалості. Тоді "нам потрібно буде переключити увагу з того, що говориться, на те, хто це говорить", використовуючи відбитки пальців та криптографічний підпис зображень з камер, які їх зробили, для ідентифікації справжніх медіафайлів замість покладатися на теги та водяні знаки, додані до ШІ.

Моссері, пише видання, далеко не перший керівник технологічної компанії, що вказує на ту ж проблему. Керівник Samsung Патрік Шоме дотримувався думки, що "насправді справжніх фотографій не існує" після торішніх суперечок з приводу підходу телефонів Galaxy до фотографування Місяця, а Крейг Федерігі з Apple заявив WSJ, що він "стурбований" впливом редагування за допомогою ШІ.

Юлія Шрамко

