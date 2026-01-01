Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
Київ • УНН
Керівник Instagram Адам Моссері стверджує, що компанії, які виробляють цифрові камери, йдуть неправильним шляхом.
Керівник Instagram Адам Моссері підсумував 2025 рік, аналізуючи 20 зображень, присвячених новій ері "нескінченного синтетичного контенту", який стає важче відрізнити від реальності, а також старої, більш особистої стрічки Instagram, яка, за його словами, "мертва" вже багато років, пише УНН з посиланням на The Verge.
Деталі
Минулого року одна з авторів на The Verge написала, що "...за замовчуванням вважається, що фотографія підроблена, тому що створення реалістичних і правдоподібних підроблених фотографій тепер стало тривіальним", і, як вказано, Моссері погоджується.
"Протягом більшої частини свого життя я міг сміливо вважати, що фотографії чи відео були значною мірою точними зображеннями моментів, які відбувалися. Очевидно, що це вже не так, і нам знадобляться роки, щоб адаптуватися", - зазначив він.
"Ми перейдемо від припущення, що те, що ми бачимо, є реальним за замовчуванням, до початку зі скептицизму. Звертаючи увагу на те, хто щось поширює і чому. Це буде незручно - ми генетично схильні вірити своїм очам", - вказав Моссері.
За словами Моссері, еволюція, необхідна для Instagram та інших платформ, полягає в тому, що "нам потрібно створювати кращі інструменти для творчості. Помічати контент, створений за допомогою ШІ, та перевіряти його справжність. Виявляти сигнали достовірності у тому, хто публікує контент. Продовжувати покращувати рейтинг за оригінальністю".
Моссері, який зосереджений на Instagram, стверджує, що "ми любимо скаржитися на "штучний мотлох", але є багато дивовижного контенту про ШІ", не називаючи нічого конкретного і не згадуючи конкретно про те, що Meta прагне до розробки ШІ-інструментів. Він стверджує, що компанії-виробники камер йдуть неправильним шляхом, намагаючись дати кожному можливість "виглядати як професійний фотограф з 2015 року".
Натомість, каже він, "сирі", невтішні зображення тимчасово служать індикатором реальності, поки ШІ не зможе копіювати і недосконалості. Тоді "нам потрібно буде переключити увагу з того, що говориться, на те, хто це говорить", використовуючи відбитки пальців та криптографічний підпис зображень з камер, які їх зробили, для ідентифікації справжніх медіафайлів замість покладатися на теги та водяні знаки, додані до ШІ.
Моссері, пише видання, далеко не перший керівник технологічної компанії, що вказує на ту ж проблему. Керівник Samsung Патрік Шоме дотримувався думки, що "насправді справжніх фотографій не існує" після торішніх суперечок з приводу підходу телефонів Galaxy до фотографування Місяця, а Крейг Федерігі з Apple заявив WSJ, що він "стурбований" впливом редагування за допомогою ШІ.
