Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
16:20 • 8692 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 12694 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 13698 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 24370 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою Odrex
26 лютого, 12:47 • 16781 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 77964 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 42460 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 50633 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63703 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
Меню
У Женеві працювали у двосторонньому та тристоронньому форматах, окремо зосередились на економічному блоці - Умєров

Київ • УНН

 • 126 перегляди

У Женеві відбувся раунд переговорів у двох форматах: з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії. Рустем Умєров повідомив про звіт Президенту Зеленському та підготовку наступного раунду.

У Женеві працювали у двосторонньому та тристоронньому форматах, окремо зосередились на економічному блоці - Умєров

У Женеві сьогодні робота відбулася у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії. Наступний раунд готується. Про це повідомив голова делегації України Рустем Умєров, передає УНН.

У Женеві завершили ще один раунд переговорів. Робота відбулася у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії. За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони – спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – провели спільну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки 

- повідомив Умєров.

За його словами, наступний раунд готується.

Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та росії максимально предметною 

- додав глава української делегації.

Крім того, за словами Умєрова, окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.

Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України. Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану 

- додав він.

Умєров також подякував Швейцарії за організацію переговорів і створені умови для роботи, а також Президенту США Дональду Трампу та його команді за активну залученість і послідовну підтримку процесу.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Женева
Швейцарія
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки