У Женеві працювали у двосторонньому та тристоронньому форматах, окремо зосередились на економічному блоці - Умєров
Київ • УНН
У Женеві відбувся раунд переговорів у двох форматах: з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії. Рустем Умєров повідомив про звіт Президенту Зеленському та підготовку наступного раунду.
У Женеві сьогодні робота відбулася у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії. Наступний раунд готується. Про це повідомив голова делегації України Рустем Умєров, передає УНН.
У Женеві завершили ще один раунд переговорів. Робота відбулася у двох форматах – окремо з американською стороною та тристороння зустріч за участі США і Швейцарії. За підсумками зустрічей разом із Давидом Арахамією та представниками американської сторони – спеціальним посланником Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – провели спільну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським про результати зустрічі та подальші кроки
За його словами, наступний раунд готується.
Працюємо над фіналізацією безпекових параметрів, економічних рішень і узгоджених позицій, які мають стати основою для подальших домовленостей. Завдання – зробити наступну тристоронню зустріч за участі США та росії максимально предметною
Крім того, за словами Умєрова, окрема увага була зосереджена на економічному блоці та довгострокових механізмах підтримки України.
Разом з економічною командою Уряду, зокрема Олексієм Соболевим, та американськими партнерами предметно опрацювали документ щодо відновлення України. Домовились, що наші команди більш детально продовжать роботу над документом, зокрема щодо майбутньої відбудови та інвестиційного плану
Умєров також подякував Швейцарії за організацію переговорів і створені умови для роботи, а також Президенту США Дональду Трампу та його команді за активну залученість і послідовну підтримку процесу.
Представники США та України завершили переговори у Женеві - росЗМІ26.02.26, 20:02 • 3962 перегляди