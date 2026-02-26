Представники США та України завершили переговори у Женеві - росЗМІ
Київ • УНН
Представники України та США завершили чотиригодинні переговори у Женеві. Спецпредставник російського диктатора також залишив місце переговорів.
Представники США та України залишили місце переговорів у Женеві, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
Перемовини представників України та США тривали близько чотирьох годин.
За даними росЗМІ, спецпредставник російського диктатора кирило дмитрієв також залишив місце переговорів України із США у Женеві. Чи проводив він якісь зустрічі - не повідомляється.
Додамо
Як повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, на порядку денному - "prosperity package", підготовка до наступного раунду тристоронніх переговорів за участю рф, гуманітарний трек і питання можливих обмінів, йде робота на практичні рішення.
