Представники США та України завершили переговори у Женеві - росЗМІ

Ексклюзив
16:20 • 4186 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 8224 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 10566 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 19335 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 14787 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 71588 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 40318 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 49827 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63145 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 54001 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Україна вперше отримає скраплений газ через Клайпеду до кінця березня - Шмигаль26 лютого, 08:51
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото26 лютого, 09:00
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф26 лютого, 09:59
Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму26 лютого, 10:53
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою Odrex
Ексклюзив
13:53
Ексклюзив
13:53 • 19335 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 71588 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 66493 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 71376 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Веревський
Руслан Стефанчук
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Село
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото26 лютого, 09:00
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну24 лютого, 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом24 лютого, 12:26
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS

Представники США та України завершили переговори у Женеві - росЗМІ

Київ • УНН

 106 перегляди

Представники України та США завершили чотиригодинні переговори у Женеві. Спецпредставник російського диктатора також залишив місце переговорів.

Представники США та України завершили переговори у Женеві - росЗМІ

Представники США та України залишили місце переговорів у Женеві, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Перемовини представників України та США тривали близько чотирьох годин.

За даними росЗМІ, спецпредставник російського диктатора кирило дмитрієв також залишив місце переговорів України із США у Женеві. Чи проводив він якісь зустрічі - не повідомляється.

Додамо

Як повідомив голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, на порядку денному - "prosperity package", підготовка до наступного раунду тристоронніх переговорів за участю рф, гуманітарний трек і питання можливих обмінів, йде робота на практичні рішення.

Трамп прагне завершення війни в Україні за місяць: Axios дізналося подробиці розмови президента США з Зеленським26.02.26, 01:26

Антоніна Туманова

Політика
російська пропаганда
Війна в Україні
Рустем Умєров
Женева
Сполучені Штати Америки
Україна