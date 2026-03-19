Замість служби знімалася в шоу “МастерШеф” - офіцерка ЗСУ піде під суд

В Україні судитимуть офіцерку ЗСУ, яка знімалася в популярному кулінарному шоу "МастерШеф", ухиляючись при цьому від служби. За даними слідства, вона нібито проходила лікування, а сама брала участь у ток-шоу. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, передає УНН.

Як вказується в ухвалі суду, досудовим розслідуванням було встановлено, що штурман корабля авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї, старший лейтенант - уродженка Коломиї Івано-Франківської області, - з метою ухилення від виконання службових обов`язків, з допомогою невстановлених осіб госпіталізувалась та знаходилась на стаціонарному лікуванні з 14 квітня 2025 року, про що засобами "СЕДО" було повідомлено командира військової частини.

Стверджується, що жінка перебувала на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні військової частини з 14 квітня по 16 серпня 2025 року. Водночас слідством встановлено, що жінка в період з 22 квітня по 11 серпня 2025 року фактично перебувала на території Києва та Київської області, де приймала участь у зйомках телевізійної передачі "МайстерШеф", причому їй "неправомірно нараховувалось грошове забезпечення, премія та надбавка за особливості проходження служби за травень, червень, липень та серпень 2025 року", чим було нанесено збитків військовій частині.

Зрештою суд ухвалив надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також зазначається, що з метою встановлення всіх обставин суд дозволив слідчим отримати доступ до даних мобільного оператора підозрюваної.

Ймовірно, мова йде про учасницю 16-го сезону шоу "МайстерШеф", який виходив на екрани з 23 серпня по 27 грудня 2025 року, Вікторію Кузнецову.

У її анкеті на сайті проєкту вказується, що Вікторія "колишня військова" з Коломиї Івано-Франківської області.

"Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією: хліб, масло, кава", - йдеться в описі її профілю.

