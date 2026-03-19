Вместо службы снималась в шоу «МастерШеф» – офицер ВСУ пойдет под суд

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

Штурман авиационного отряда имитировала пребывание в госпитале для участия в кулинарном проекте. Следствие установило факт незаконного получения выплат.

Вместо службы снималась в шоу «МастерШеф» – офицер ВСУ пойдет под суд

В Украине будут судить офицера ВСУ, которая снималась в популярном кулинарном шоу "МастерШеф", уклоняясь при этом от службы. По данным следствия, она якобы проходила лечение, а сама участвовала в ток-шоу. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, передает УНН

Детали

Как указывается в постановлении суда, досудебным расследованием было установлено, что штурман корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи, старший лейтенант — уроженка Коломыи Ивано-Франковской области, — с целью уклонения от выполнения служебных обязанностей, с помощью неустановленных лиц госпитализировалась и находилась на стационарном лечении с 14 апреля 2025 года, о чем средствами "СЭДО" было сообщено командиру воинской части. 

Утверждается, что женщина находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении воинской части с 14 апреля по 16 августа 2025 года. В то же время следствием установлено, что женщина в период с 22 апреля по 11 августа 2025 года фактически находилась на территории Киева и Киевской области, где принимала участие в съемках телевизионной передачи "МастерШеф", причем ей "неправомерно начислялось денежное обеспечение, премия и надбавка за особенности прохождения службы за май, июнь, июль и август 2025 года", чем был нанесен ущерб воинской части. 

В итоге суд постановил предоставить разрешение следователю Третьего следственного отдела Территориального управления Государственного бюро расследований на временный доступ к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну. Также отмечается, что с целью установления всех обстоятельств суд разрешил следователям получить доступ к данным мобильного оператора подозреваемой.

Вероятно, речь идет об участнице 16-го сезона шоу "МастерШеф", который выходил на экраны с 23 августа по 27 декабря 2025 года, Виктории Кузнецовой. 

В ее анкете на сайте проекта указывается, что Виктория "бывшая военная" из Коломыи Ивано-Франковской области. 

"Я жила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе", - говорится в описании ее профиля. 

Напомним 

Правоохранители разоблачили дезертира, который по заказу рф корректировал воздушные атаки рашистов на Днепр. 

Павел Башинский

