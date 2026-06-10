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Financial Times

Атака рф на хранилище ЧАЭС - Сибига отреагировал на заявление 47 государств и ЕС

Киев • УНН

 • 532 просмотра

47 государств и ЕС осудили атаку рф на ядерное хранилище возле ЧАЭС. Андрей Сибига призвал мир усилить давление на агрессора и остановить ядерный шантаж.

Атака рф на хранилище ЧАЭС - Сибига отреагировал на заявление 47 государств и ЕС
Фото: x.com/andrii_sybiha

Министр иностранных дел Украины прокомментировал совместное заявление 47 государств и ЕС в рамках Совета управляющих МАГАТЭ в связи с российской атакой на Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива Украины вблизи Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Сибиги в соцсети "Х".

Детали

Как отметил министр, пора усилить давление на агрессора, чтобы прекратить удары по украинским мирным жителям и ядерной инфраструктуре и вернуть Запорожскую АЭС Украине.

Сигнал четкий: россия продолжает подрывать ядерную безопасность и защищенность из-за своей незаконной войны против Украины. Я благодарю наших партнеров за их непоколебимую поддержку. Сейчас настало время принять меры, чтобы остановить ядерный шантаж россии

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 7 июня враг беспилотником атаковал площадку ЦХОЯТ, было частично разрушено здание приема контейнеров. Как сообщили в Энергоатоме, радиационное состояние остается в пределах нормы.

В Генеральном штабе ВСУ назвали этот инцидент актом ядерного терроризма.

В то же время Служба безопасности Украины квалифицировала удар по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива вблизи Чернобыльской АЭС как военное преступление.

Евгений Устименко

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