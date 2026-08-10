В Одесской области во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29, пилот катапультировался
Киев • УНН
Вечером 10 августа во время боевого задания в Одесской области потерян истребитель МиГ-29. Лётчик успешно катапультировался и эвакуирован\r\nв медицинское учреждение, причины инцидента устанавливаются.
Сегодня во время выполнения боевого задания был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил, лётчик успешно катапультировался, его эвакуировали в медицинское учреждение, передаёт УНН со ссылкой на Воздушные силы.
Вечером 10 августа 2026 года во время выполнения боевого задания был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил. Лётчик выполнял боевое задание по уничтожению воздушных целей противника в Одесской области
По предварительным данным, во время пуска авиационной ракеты произошла нештатная ситуация, в результате чего самолёт загорелся и пилот потерял управление, хотя и пытался спасти машину.
Лётчик успешно катапультировался, его эвакуировали в медицинское учреждение. Причины инцидента устанавливаются
В Украине во время выполнения боевого задания разбился истребитель F-16, пилот катапультировался - Воздушные силы29.07.26, 21:55 • 3807 просмотров