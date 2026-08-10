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В Одесской области во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29, пилот катапультировался

Киев • УНН

 • 34576 просмотра

Вечером 10 августа во время боевого задания в Одесской области потерян истребитель МиГ-29. Лётчик успешно катапультировался и эвакуирован\r\nв медицинское учреждение, причины инцидента устанавливаются.

В Одесской области во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29, пилот катапультировался

Сегодня  во время выполнения боевого задания был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил, лётчик успешно катапультировался, его эвакуировали в медицинское учреждение, передаёт УНН со ссылкой на Воздушные силы.

Вечером 10 августа 2026 года во время выполнения боевого задания был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил. Лётчик выполнял боевое задание по уничтожению воздушных целей противника в Одесской области 

- говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время пуска авиационной ракеты произошла нештатная ситуация, в результате чего самолёт загорелся и пилот потерял управление, хотя и пытался спасти машину.

Лётчик успешно катапультировался, его эвакуировали в медицинское учреждение. Причины инцидента устанавливаются 

- говорится в сообщении.

В Украине во время выполнения боевого задания разбился истребитель F-16, пилот катапультировался - Воздушные силы29.07.26, 21:55 • 3807 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Эвакуация
Война в Украине
Микоян МиГ-29
Одесская область
Военно-воздушные силы Украины