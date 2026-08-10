В Одесской области во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29, пилот катапультировался

Сегодня во время выполнения боевого задания был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил, лётчик успешно катапультировался, его эвакуировали в медицинское учреждение, передаёт УНН со ссылкой на Воздушные силы.

Вечером 10 августа 2026 года во время выполнения боевого задания был потерян истребитель МиГ-29 Воздушных сил. Лётчик выполнял боевое задание по уничтожению воздушных целей противника в Одесской области - говорится в сообщении.

По предварительным данным, во время пуска авиационной ракеты произошла нештатная ситуация, в результате чего самолёт загорелся и пилот потерял управление, хотя и пытался спасти машину.

Лётчик успешно катапультировался, его эвакуировали в медицинское учреждение. Причины инцидента устанавливаются - говорится в сообщении.

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