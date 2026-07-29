В Украине во время выполнения боевого задания разбился истребитель F-16, пилот катапультировался - Воздушные силы

Сегодня была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, предварительно, из-за нештатной ситуации на борту, пилот катапультировался, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

29 июля 2026 года была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. На одном из направлений фронта пилот выполнял боевую задачу по перехвату воздушных целей противника. По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, летчик был вынужден катапультироваться - говорится в сообщении.

Как сообщили в Воздушных силах, сейчас пилот в полной безопасности, его успешно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение для обследования и диагностики.

На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертв среди гражданского населения и разрушений не зафиксировано.

Причины инцидента устанавливаются, резюмировали в Воздушных силах.

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