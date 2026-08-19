НАБУ и САП заявили о спецоперации - среди фигурантов действующий и бывший нардепы и топ-чиновники ОП
Киев • УНН
НАБУ и САП проводят спецоперацию против преступной организации. По данным следствия, ее возглавляют действующий и бывший нардепы при участии должностных лиц ОП.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о спецоперации по разоблачению преступной организации, среди фигурантов — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники ОП, пишет УНН.
НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, при участии высокопоставленных чиновников Офиса Президента Украины и других лиц. Подробности — позже
Группа дельцов с чиновниками Нацгвардии получила подозрения по схеме на 150 млн грн, арестованы элитные авто и недвижимость - САП21.07.26, 14:32 • 6337 просмотров