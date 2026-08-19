НАБУ и САП заявили о спецоперации - среди фигурантов действующий и бывший нардепы и топ-чиновники ОП

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о спецоперации по разоблачению преступной организации, среди фигурантов — действующий и бывший народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники ОП, пишет УНН.

НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, действовавшей под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины, при участии высокопоставленных чиновников Офиса Президента Украины и других лиц. Подробности — позже - сообщили в САП и НАБУ.

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