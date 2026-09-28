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ГМС приостановила оформление и выдачу паспортов и ID-карт до 30 сентября

Киев • УНН

 • 1788 просмотра

ГМС временно приостановила оформление и выдачу заграничных паспортов и ID-карт из-за технической неисправности. Сайт службы также недоступен.

ГМС приостановила оформление и выдачу паспортов и ID-карт до 30 сентября

Государственная миграционная служба временно приостановила оформление и выдачу паспортов гражданина Украины для выезда за границу и ID-карт до 30 сентября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ГМС, пишет УНН.

В связи с технической неисправностью оборудования оператора электронных коммуникационных услуг, который обеспечивает функционирование каналов связи, временно ограничен доступ к некоторым информационно-телекоммуникационным системам ГМС

- говорится в сообщении.

Так, в период с 28 сентября 2026 года по 30 сентября 2026 года услуги по оформлению паспортных документов предоставляться не будут. Также на период проведения восстановительных работ приостановлена работа официального веб-сайта ГМС.

Граждан просят учесть эту информацию и приносят извинения за неудобства.

Напомним

Ранее сообщалось, что в "Дії" временно не работают документы и некоторые услуги из-за технических работ ГМС. Пользователям советуют иметь при себе физические оригиналы документов.

Ольга Розгон

ОбществоТехнологии
Государственная миграционная служба (Украина)