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В Омане туристы сели на морскую черепаху, которая пыталась доползти до воды - реакция не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

Туристы сели на морскую черепаху и держали её детёнышей, сняв это на видео. После огласки они извинились, а полиция остановила их в аэропорту.

В Омане туристы сели на морскую черепаху, которая пыталась доползти до воды - реакция не заставила себя ждать

В Омане двое туристов сели на панцир морской черепахи и держали в руках её только что вылупившихся детёнышей. Они сняли это на видео и распространили его, после чего ситуацию начали активно обсуждать в соцсетях. Позже, по сообщению природоохранного проекта Biologicamente, туристов остановили в аэропорту, передаёт УНН.  

Подробности

Согласно информации итальянского природоохранного проекта Biologicamente, видео с жестоким обращением с черепахами опубликовал пользователь Вадим Олейник. Также в публикации говорится, что туристы находились в Омане якобы в рамках природоохранной миссии.

"Эти изображения говорят сами за себя. Фотографии опубликованы в профиле со 200 000 подписчиков. Очевидно, автор уже получил щедрую дозу оскорблений, он был вынужден заблокировать раздел комментариев. Но он немедленно начал защищаться, утверждая, что не сделал ничего плохого, не нарушил никаких законов и не повёл себя неправильно. (...) И вы знаете, почему они так уверены, что помогли бедной черепахе? Потому что они были вместе с волонтёрами из фальшивой  экологической организации, которая занимается мониторингом попадания черепах в Оман", — говорится в публикации проекта.

Там также добавляется, что серьёзная и профессиональная ассоциация, которую сопровождает научный комитет, —  никогда не позволила бы своим волонтёрам сидеть на черепахах, чтобы сделать селфи. "Это отвратительно, неприятно. Это эксплуатация, плохое обращение, издевательство, ничего общего с волонтёрством", — говорится  в публикации. 

После того как ситуация получила огласку, а Вадим Олейник, опубликовавший видео с жестоким обращением с черепахой, — получил волну критики, он опубликовал  ещё одно видео в Instagram — на этот раз с извинениями. Мужчина  обратился к Управлению по охране окружающей среды Омана и организации, занимающейся защитой зелёных морских черепах, и извинился. В то же время, по его словам, он "не обратил внимания на правила обращения с черепахами" и "совершил ошибку".

После распространения видео ситуацию также начали  обсуждать и  украинские пользователи в Threads. Одна из пользовательниц написала: "Сначала ты показываешь, какой ты крутой парень, что можешь залезть на черепаху. То же самое делает и твоя спутница. А потом ты записываешь извинения и говоришь, что тебя ввели в заблуждение и правил ты не увидел", — написала пользовательница сети.

"Инструкции есть на всех пляжах. Работники тоже об этом говорят. А в сезон откладывания яиц вообще усиливают контроль и следят, чтобы никто не повредил кладку… Они всё прекрасно знали и понимали, что делают", — добавила другая.

"Я бы на вашем месте не удивлялась. Очень многие родители терпимо относятся к подобному поведению своих детей по отношению к животным. А это взрослые люди, которые передают вот такие ценности", — отметила другая пользовательница.

"Не могу смотреть, как бедная черепаха хочет убежать", — возмутилась  ещё одна пользовательница сети.

Позже, по информации итальянского природоохранного проекта Biologicamente, "героев" видео остановили в аэропорту.

"Обновление относительно двух туристов, которые сидели на панцире самки черепахи, держа в руках только что вылупившихся детёнышей: мой пост стал вирусным в Омане, особенно благодаря тому, что вы им поделились… Двух туристов остановила полиция в аэропорту! На этот раз сообщение в компетентные органы сработало. Спасибо за публикацию. Спасибо", — говорится в публикации проекта.

Автор публикации поблагодарил всех неравнодушных к ситуации, а также пообещал держать в курсе дальнейших событий, связанных с инцидентом. "Фальшивых гидов, причастных к этому эпизоду, также оштрафовали", — говорится в публикации.

Изменения климата "гонят" тропических животных на север - еще один вид заметили в необычном месте23.09.26, 11:16 • 6895 просмотров

Алла Киосак

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