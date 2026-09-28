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Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове, среди 20 пострадавших — 8 детей

Киев • УНН

 • 6876 просмотра

РФ ударила КАБом по многоэтажке в Харькове. Пострадали 20 человек, в том числе 8 детей, двух мальчиков госпитализировали.

Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове, среди 20 пострадавших — 8 детей

российские войска ударили управляемой авиабомбой по многоэтажному жилому дому в Салтовском районе Харькова. В результате атаки пострадали 20 человек, среди них 8 детей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Попадание пришлось на второй этаж дома. В результате удара повреждены конструкции второго и третьего этажей.

Среди пострадавших — 8 детей. Двух мальчиков в возрасте 8 и 12 лет госпитализировали в медицинское учреждение.

Шестерым детям помощь оказали на месте

Еще 6 несовершеннолетним медики оказали необходимую помощь непосредственно на месте атаки. Речь идет о девочках в возрасте 3, 7 и 15 лет, а также мальчиках в возрасте 9, 10 и 10 лет.

Информация о последствиях российского удара уточняется.

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Степан Гафтко

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