Россия ударила КАБом по многоэтажке в Харькове, среди 20 пострадавших — 8 детей
Киев • УНН
РФ ударила КАБом по многоэтажке в Харькове. Пострадали 20 человек, в том числе 8 детей, двух мальчиков госпитализировали.
российские войска ударили управляемой авиабомбой по многоэтажному жилому дому в Салтовском районе Харькова. В результате атаки пострадали 20 человек, среди них 8 детей, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
Попадание пришлось на второй этаж дома. В результате удара повреждены конструкции второго и третьего этажей.
Среди пострадавших — 8 детей. Двух мальчиков в возрасте 8 и 12 лет госпитализировали в медицинское учреждение.
Шестерым детям помощь оказали на месте
Еще 6 несовершеннолетним медики оказали необходимую помощь непосредственно на месте атаки. Речь идет о девочках в возрасте 3, 7 и 15 лет, а также мальчиках в возрасте 9, 10 и 10 лет.
Информация о последствиях российского удара уточняется.
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