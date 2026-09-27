В Подольском районе Киева взрывная волна повредила окна, пострадали 9 человек

В Подольском районе Киева взрывная волна в результате российского удара 27 сентября повредила окна в нескольких домах. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Подробности

9 пострадавших в течение 27 сентября в столице в результате атак врага. Шестерых раненых медики госпитализировали. В том числе одного ребенка - добавил он впоследствии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение дня 27 сентября российские войска ударили по дому-резиденции посла Саудовской Аравии.