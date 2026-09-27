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Иран заявил о готовности к новым атакам США и ужесточил риторику

Киев • УНН

 • 1664 просмотра

Иранские военные заявили о готовности к новым атакам США и пригрозили большими потерями для Вашингтона. Тегеран назвал войну решающей.

Иран заявил о готовности к новым атакам США и ужесточил риторику
Фото: Majid Asgaripour/WANA via REUTERS

Вооружённые силы Ирана готовы к любым новым атакам со стороны США — об этом в воскресенье заявил представитель армии Мохаммад Акраминея (по сообщению государственных СМИ). Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что отклонил предложение Ирана о восстановлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении боевых действий, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Акраминея отметил, что вооружённые силы Ирана полностью готовы к противостоянию, и предупредил: если США предпримут ещё одно нападение на его страну, то понесут значительно большие потери.

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Отдельно главнокомандующий армией Ирана Амир Хатами заявил, что война находится на критическом и решающем этапе. Он добавил, что Тегеран не смирится с ситуацией, когда страна не может вести торговлю, тогда как иностранные государства пользуются стратегическими водными путями региона.

«Если Иран не сможет торговать, если Иран не сможет жить, то никто не сможет ни торговать, ни жить. Ормузский пролив — это символ нашего достоинства и чести; мы не позволим врагам страны использовать этот ключевой логистический узел, пока иранский народ остаётся в трудном положении».

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Антонина Туманова

Новости Мира
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран