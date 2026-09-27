В Швейцарии голосуют за более строгий нейтралитет: результат может вынудить страну отменить санкции против РФ

$44.9751.12
ukenru
Эксклюзив
05:15 • 7194 просмотра
В восточных областях кратковременные дожди, а в западных туман — какой погоды сегодня ожидать украинцам
04:52 • 10822 просмотра
Украинский робот-эвакуатор MAUL после подрыва на мине и удара дрона смог вывезти раненого бойца
04:33 • 10439 просмотра
Россия отвергла призыв Германии прекратить эскалацию войны в Украине во время встречи глав МИД
02:55 • 13504 просмотра
США и Россия ослабили правила для боевого ИИ: машины могут получить больше свободы решать, кого атаковать
01:56 • 15023 просмотра
Трамп не подтвердил слова Зеленского о разрешении Украине производить ракеты для Patriot
00:55 • 13932 просмотра
Rheinmetall поставил Украине миллионы боеприпасов за время войны: о каком именно оружии идет речь
26 сентября, 23:56 • 14904 просмотра
В Украине зафиксировали случаи смертельно опасного ботулизма после "инъекций красоты"
26 сентября, 22:55 • 13435 просмотра
Лавров заявил, что призывы Европы готовиться к войне с Россией могут стать «самоисполняющимся пророчеством»Video
26 сентября, 21:56 • 13777 просмотра
Россия начала вербовать жителей Таиланда в свою армию, обещая «безопасную» службу вдали от Украины
26 сентября, 20:55 • 17842 просмотра
После разговора с лавровым глава МИД Германии позвонил Сибиге и рассказал о результатах переговоров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
0.6м/с
73%
760мм
Популярные новости
Сильвестр Сталлоне признался в борьбе с булимией и употреблении стероидов на пике карьеры26 сентября, 21:05 • 14724 просмотра
Тейлор Свифт показала редкие кадры поездки с Трэвисом Келси в его родной городPhotoVideo26 сентября, 22:06 • 12496 просмотра
Дочь Халка Хогана обвинила мать в «переписывании истории» из-за предполагаемой измены отца26 сентября, 23:06 • 11915 просмотра
Муж Ланы Дель Рей показал редкие фотографии с их свадьбы во вторую годовщину бракаPhoto27 сентября, 00:07 • 11156 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова02:06 • 5944 просмотра
публикации
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 45365 просмотра
Яйца, сахар и мясо дорожают: как изменились цены на продукты в сентябре25 сентября, 18:32 • 61391 просмотра
В Киеве прощаются с Николаем Карпюком: бывший политзаключённый кремля погиб на Запорожском направленииPhoto25 сентября, 14:29 • 66376 просмотра
Топливный запас без риска - как правильно, где и в чем хранить бензин и дизель25 сентября, 13:50 • 58193 просмотра
Будет прогнозировать действия противника — что известно об ИИ-платформе SPECTR, которую тестируют украинские боевые подразделения25 сентября, 12:34 • 54445 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова02:06 • 6380 просмотра
Муж Ланы Дель Рей показал редкие фотографии с их свадьбы во вторую годовщину бракаPhoto27 сентября, 00:07 • 11363 просмотра
Дочь Халка Хогана обвинила мать в «переписывании истории» из-за предполагаемой измены отца26 сентября, 23:06 • 12112 просмотра
Тейлор Свифт показала редкие кадры поездки с Трэвисом Келси в его родной городPhotoVideo26 сентября, 22:06 • 12671 просмотра
Сильвестр Сталлоне признался в борьбе с булимией и употреблении стероидов на пике карьеры26 сентября, 21:05 • 14891 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
The Washington Post
Хранитель
MIM-104 Patriot

В Швейцарии голосуют за более строгий нейтралитет: результат может вынудить страну отменить санкции против РФ

Киев • УНН

 • 1940 просмотра

Швейцарцы голосуют за более строгий нейтралитет, что может привести к отмене санкций против государств — участников войны. Инициатива также ограничит сотрудничество с НАТО.

В Швейцарии голосуют за более строгий нейтралитет: результат может вынудить страну отменить санкции против РФ

В Швейцарии в воскресенье, 27 сентября, проходит референдум по вопросу закрепления в Конституции значительно более жёсткого принципа нейтралитета. В случае поддержки инициативы страна больше не сможет присоединяться к санкциям против государств, участвующих в войнах, за исключением санкций ООН, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Одним из непосредственных последствий может стать пересмотр действующих санкций против России. Правительство Швейцарии официально отмечает, что в случае одобрения инициативы существующие ограничения против воюющих государств, вероятно, придётся отменить. После полномасштабного вторжения России в Украину Берн в основном присоединился к санкциям ЕС.

Инициатива также предусматривает, что Швейцария не должна вступать в военные или оборонные альянсы либо сотрудничать с ними. Исключение возможно, если сама страна подвергнется военному нападению или такое нападение непосредственно готовится.

Сотрудничество с НАТО также оказалось под вопросом

Швейцария и сейчас не является членом НАТО, однако сотрудничает с другими государствами в сфере безопасности. Правительство страны предупреждает, что новые правила существенно ограничат такое взаимодействие и возможности Берна реагировать на международные кризисы.

Федеральный совет и парламент Швейцарии выступили против инициативы. Её сторонники, напротив, считают, что более жёсткие правила не позволят властям произвольно трактовать нейтралитет и помогут сохранить роль страны как международного посредника.

Швейцарский нейтралитет закреплён в Конституции с 1848 года. Нынешний референдум касается не отказа от него, а того, насколько жёсткими должны быть правила его применения в дальнейшем.

Швейцария изменила стратегию национальной безопасности из-за войны России против Украины и гибридных угроз19.09.26, 09:13 • 3854 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
НАТО
Организация Объединенных Наций
Швейцария
Европейский Союз
Украина