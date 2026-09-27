В Швейцарии голосуют за более строгий нейтралитет: результат может вынудить страну отменить санкции против РФ

В Швейцарии в воскресенье, 27 сентября, проходит референдум по вопросу закрепления в Конституции значительно более жёсткого принципа нейтралитета. В случае поддержки инициативы страна больше не сможет присоединяться к санкциям против государств, участвующих в войнах, за исключением санкций ООН, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Одним из непосредственных последствий может стать пересмотр действующих санкций против России. Правительство Швейцарии официально отмечает, что в случае одобрения инициативы существующие ограничения против воюющих государств, вероятно, придётся отменить. После полномасштабного вторжения России в Украину Берн в основном присоединился к санкциям ЕС.

Инициатива также предусматривает, что Швейцария не должна вступать в военные или оборонные альянсы либо сотрудничать с ними. Исключение возможно, если сама страна подвергнется военному нападению или такое нападение непосредственно готовится.

Сотрудничество с НАТО также оказалось под вопросом

Швейцария и сейчас не является членом НАТО, однако сотрудничает с другими государствами в сфере безопасности. Правительство страны предупреждает, что новые правила существенно ограничат такое взаимодействие и возможности Берна реагировать на международные кризисы.

Федеральный совет и парламент Швейцарии выступили против инициативы. Её сторонники, напротив, считают, что более жёсткие правила не позволят властям произвольно трактовать нейтралитет и помогут сохранить роль страны как международного посредника.

Швейцарский нейтралитет закреплён в Конституции с 1848 года. Нынешний референдум касается не отказа от него, а того, насколько жёсткими должны быть правила его применения в дальнейшем.

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