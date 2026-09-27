В Швейцарии голосуют за более строгий нейтралитет: результат может вынудить страну отменить санкции против РФ
Киев • УНН
Швейцарцы голосуют за более строгий нейтралитет, что может привести к отмене санкций против государств — участников войны. Инициатива также ограничит сотрудничество с НАТО.
В Швейцарии в воскресенье, 27 сентября, проходит референдум по вопросу закрепления в Конституции значительно более жёсткого принципа нейтралитета. В случае поддержки инициативы страна больше не сможет присоединяться к санкциям против государств, участвующих в войнах, за исключением санкций ООН, сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Одним из непосредственных последствий может стать пересмотр действующих санкций против России. Правительство Швейцарии официально отмечает, что в случае одобрения инициативы существующие ограничения против воюющих государств, вероятно, придётся отменить. После полномасштабного вторжения России в Украину Берн в основном присоединился к санкциям ЕС.
Инициатива также предусматривает, что Швейцария не должна вступать в военные или оборонные альянсы либо сотрудничать с ними. Исключение возможно, если сама страна подвергнется военному нападению или такое нападение непосредственно готовится.
Сотрудничество с НАТО также оказалось под вопросом
Швейцария и сейчас не является членом НАТО, однако сотрудничает с другими государствами в сфере безопасности. Правительство страны предупреждает, что новые правила существенно ограничат такое взаимодействие и возможности Берна реагировать на международные кризисы.
Федеральный совет и парламент Швейцарии выступили против инициативы. Её сторонники, напротив, считают, что более жёсткие правила не позволят властям произвольно трактовать нейтралитет и помогут сохранить роль страны как международного посредника.
Швейцарский нейтралитет закреплён в Конституции с 1848 года. Нынешний референдум касается не отказа от него, а того, насколько жёсткими должны быть правила его применения в дальнейшем.
Швейцария изменила стратегию национальной безопасности из-за войны России против Украины и гибридных угроз19.09.26, 09:13 • 3854 просмотра