В восточных областях кратковременные дожди, а в западных туман — какой погоды сегодня ожидать украинцам

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Сегодня в Украине осадков не ожидается, в западных областях ночью и утром местами туман, днём температура воздуха прогреется до +21°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передаёт УНН.

Переменная облачность. Без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны местами кратковременный дождь. В западных областях ночью и утром местами туман - сообщили синоптики.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с.

По данным Укргидрометцентра, температура ночью 6–11°, на юго-востоке страны до 15°; днём 16–21°; в Карпатах ночью 0–5° тепла, днём 10–15°.

Преимущественно без осадков — какой будет погода в Украине в ближайшие три дня