В восточных областях кратковременные дожди, а в западных туман — какой погоды сегодня ожидать украинцам
Киев • УНН
В Украине ожидается переменная облачность и температура до +21°. На востоке возможны кратковременные дожди, на западе — туман.
Сегодня в Украине осадков не ожидается, в западных областях ночью и утром местами туман, днём температура воздуха прогреется до +21°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передаёт УНН.
Переменная облачность. Без осадков, лишь на востоке и юго-востоке страны местами кратковременный дождь. В западных областях ночью и утром местами туман
Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с.
По данным Укргидрометцентра, температура ночью 6–11°, на юго-востоке страны до 15°; днём 16–21°; в Карпатах ночью 0–5° тепла, днём 10–15°.
Преимущественно без осадков — какой будет погода в Украине в ближайшие три дня26.09.26, 15:17 • 4162 просмотра