Сильвестр Сталлоне признался в борьбе с булимией и употреблении стероидов на пике карьеры

Сильвестр Сталлоне рассказал, что на пике своей карьеры был настолько одержим физической формой, что столкнулся с булимией и употреблял стероиды. 80-летний актер также признался, что многолетние нагрузки серьезно сказались на его здоровье, сообщает E! News со ссылкой на интервью The New York Times, пишет УНН.

Детали

По словам звезды "Рокки", он стремился создать атлетичное и максимально рельефное тело, однако впоследствии это превратилось в опасную одержимость.

Это стало одержимостью. Очень плохо. Дошло до того, что я заболел булимией – рассказал Сталлоне.

Во время "Рокки III" уровень жира снизился до 2,6%

Актер рассказал, что во время съемок "Рокки III" в 1982 году уровень жира в его организме снизился до 2,6%.

Я ничего не мог удержать. Или не хотел, потому что стал настолько одержим поддержанием формы, буквально поклонением собственному телу – вспомнил он.

Сталлоне также подтвердил, что употреблял стероиды. По его словам, он чередовал примерно 6 недель их употребления с 6-недельными перерывами. При этом актер признал, что это "ужасно сказалось" на его организме.

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Некоторое облегчение от постоянного давления из-за внешности Сталлоне, по его словам, почувствовал лишь во время работы над фильмом "Полицейские" 1997 года, для которого ему пришлось сыграть более слабого и полного персонажа.

Сейчас актер признает, что годами "издевался над своим телом". Сталлоне рассказал, что перенес 9 операций на спине, 2 – на плече и 3 операции по сращению шейных позвонков. Несмотря на это, он продолжает тренироваться и старается поддерживать физическую форму.

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