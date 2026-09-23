Дольф Лундгрен признался, что думал о легальном самоубийстве во время борьбы с раком
Киев • УНН
Актёр рассказал о депрессии и потере надежды во время борьбы с раком. После изменения диагноза и лечения в 2024 году он сообщил о выздоровлении.
Актёр Дольф Лундгрен рассказал, что во время многолетней борьбы с раком переживал тяжёлую депрессию и рассматривал возможность ассистированного самоубийства в стране, где оно разрешено законом. Об этом 68-летний актёр написал в новых мемуарах, сообщает E! News со ссылкой на Entertainment Weekly, пишет УНН.
Детали
По словам звезды «Рокки IV», в самый тяжёлый период лечения он почти потерял надежду и даже обсуждал со своим братом Йоханом возможность помочь ему.
Есть страны в Европе, например Швейцария, где разрешено легальное самоубийство для людей, которые неизлечимо больны, но мне всё равно, возможно, понадобилась бы чья-то помощь там. В тот момент я был в депрессии и почти потерял всякую надежду
Врачи изменили прогноз актёра
Рак почки у Лундгрена впервые диагностировали в 2015 году. В 2020 году, после распространения опухолей, актёру сообщили, что ему может оставаться всего несколько лет жизни.
Ситуация изменилась после консультации с врачом Александрой Дракаки, которая пересмотрела его медицинские данные и пришла к выводу, что предыдущий диагноз был неправильным. Лундгрен получил другую схему лечения, после чего его состояние начало улучшаться.
В 2024 году актёр объявил, что избавился от рака. По его словам, пережитый опыт изменил его отношение к жизни и научил больше ценить настоящий момент.
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