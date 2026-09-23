Дольф Лундгрен признался, что думал о легальном самоубийстве во время борьбы с раком

Актёр Дольф Лундгрен рассказал, что во время многолетней борьбы с раком переживал тяжёлую депрессию и рассматривал возможность ассистированного самоубийства в стране, где оно разрешено законом. Об этом 68-летний актёр написал в новых мемуарах, сообщает E! News со ссылкой на Entertainment Weekly, пишет УНН.

Детали

По словам звезды «Рокки IV», в самый тяжёлый период лечения он почти потерял надежду и даже обсуждал со своим братом Йоханом возможность помочь ему.

Есть страны в Европе, например Швейцария, где разрешено легальное самоубийство для людей, которые неизлечимо больны, но мне всё равно, возможно, понадобилась бы чья-то помощь там. В тот момент я был в депрессии и почти потерял всякую надежду — рассказал Лундгрен.

Врачи изменили прогноз актёра

Рак почки у Лундгрена впервые диагностировали в 2015 году. В 2020 году, после распространения опухолей, актёру сообщили, что ему может оставаться всего несколько лет жизни.

Ситуация изменилась после консультации с врачом Александрой Дракаки, которая пересмотрела его медицинские данные и пришла к выводу, что предыдущий диагноз был неправильным. Лундгрен получил другую схему лечения, после чего его состояние начало улучшаться.

В 2024 году актёр объявил, что избавился от рака. По его словам, пережитый опыт изменил его отношение к жизни и научил больше ценить настоящий момент.

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