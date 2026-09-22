Киев под атакой российских дронов: есть пострадавший и попадание в резервуары с топливом
Киев • УНН
В Киеве дроны попали в резервуары с топливом в Оболонском районе, в Печерском есть пострадавший. Метро работает частично, Kyiv City Express остановлен.
Враг атаковал Киев дронами, в Оболонском районе есть попадание в резервуары с топливом, а в Печерском — есть пострадавший. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Столица подвергается атаке вражеских дронов, работают силы ПВО.
В Оболонском районе — попадание в резервуары с топливом. Экстренные службы направляются на место
Кроме того, по предварительной информации, в Печерском районе в результате вражеской атаки есть пострадавший. Бригада медиков направляется на место.
Как работает метро и Kyiv City Express
В КГГА сообщили, что во время атаки дронов движение поездов по "красной" линии метро осуществляется:
▫️в направлении центра — от ст. "Академгородок" до ст. "Театральная";
▫️в направлении выезда из города — от ст. "Арсенальная" до ст. "Академгородок".
По информации Kyiv City Express, движение поездов в обоих направлениях временно приостановлено из-за повышенной воздушной угрозы для столицы.