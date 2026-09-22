Киев под атакой российских дронов: есть пострадавший и попадание в резервуары с топливом

Враг атаковал Киев дронами, в Оболонском районе есть попадание в резервуары с топливом, а в Печерском — есть пострадавший. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Столица подвергается атаке вражеских дронов, работают силы ПВО.

В Оболонском районе — попадание в резервуары с топливом. Экстренные службы направляются на место — сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Кроме того, по предварительной информации, в Печерском районе в результате вражеской атаки есть пострадавший. Бригада медиков направляется на место.

Как работает метро и Kyiv City Express

В КГГА сообщили, что во время атаки дронов движение поездов по "красной" линии метро осуществляется:

▫️в направлении центра — от ст. "Академгородок" до ст. "Театральная";

▫️в направлении выезда из города — от ст. "Арсенальная" до ст. "Академгородок".

По информации Kyiv City Express, движение поездов в обоих направлениях временно приостановлено из-за повышенной воздушной угрозы для столицы.