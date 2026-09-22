ЕС продлил санкции против рф, но исключил из списка олигархов Усманова и Фридмана — СМИ

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Во вторник дипломаты ЕС сообщили, что представители государств-членов согласились исключить двух миллиардеров из санкционного списка в отношении России и продлить действие санкций в отношении остальных 3000 физических и юридических лиц еще на три года, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Ранее представители ЕС уже согласились исключить российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана в обмен на продление санкционного режима на три года, однако Латвия оставалась последней страной, не дававшей согласия в ходе этого чрезвычайно сложного процесса.

ЕС не договорился о санкциях против Фридмана и Усманова

Издание отмечает, что для утверждения санкций необходимо единогласие всех стран ЕС; ранее решения о санкциях против российских лиц и компаний пересматривались и продлевались каждые шесть месяцев.

В начале этого месяца Франция удивила других членов ЕС, настояв на исключении из-под санкций российского-узбекского металлургического магната Алишера Усманова по соображениям национальной безопасности. Впоследствии Люксембург выдвинул аналогичное требование в отношении Михаила Фридмана, который инициировал судебный иск против этой страны на сумму 16 миллиардов долларов.

Контекст

21 сентября СМИ сообщили, что Евросоюз отменит санкции в отношении российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Впоследствии стало известно, что согласно предложению санкции против Усманова и Фридмана будут отменены, но санкции против примерно 3000 других связанных с Россией лиц и организаций будут продлены на три года.

В то же время Латвия выступила против отмены ограничений.

Напомним

В Европейском Союзе анонсировали новые санкции против РФ после "выборов" в Госдуму России, в том числе на ВОТ Украины.