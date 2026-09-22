ЕС не договорился о санкциях против Фридмана и Усманова

Страны Европейского союза не смогли договориться о санкциях против российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Срок письменной процедуры теперь продлён до 17:00, а послы ЕС встретятся для повторного обсуждения в 16:00. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк, передаёт УНН.

Детали

Также журналист сообщал, что Латвия может принять соглашение, предусматривающее снятие санкций ЕС с связанных с Россией миллиардеров.

Контекст

21 сентября СМИ сообщили, что Евросоюз отменит санкции в отношении российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Впоследствии стало известно, что согласно предложению санкции против Усманова и Фридмана будут отменены, однако санкции против примерно 3000 других связанных с Россией лиц и организаций будут продлены на три года.

В то же время Латвия выступила против отмены ограничений.

Напомним

В Европейском Союзе анонсировали новые санкции против РФ после "выборов" в Госдуму России, в том числе на ТОТ Украины.