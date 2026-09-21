У ЄС очікують продовження санкцій проти рф - Сибіга пояснив, чому виключення Усманова і Фрідмана неприйнятне

У Європейському Союзі 21 вересня очікується рішення щодо продовження санкцій проти рф, заявив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. На цьому тлі голова МЗС України Андрій Сибіга ще раз пояснив, чому обмеження проти двох російських олігархів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана мають зберігатися, пише УНН.

Деталі

"Угоди досі немає, але пізніше ввечері, ймовірно, з'явиться білий дим", - написав Йозвяк у X.

Перед цим він вказав, що відбулося ще одне засідання. "Останнім могло б бути виключення Усманова та Фрідмана зі списку, а потім продовження на 36 місяців (3 роки)", - вказав Йозвяк.

У ЄС досі не можуть погодити санкції проти рф - ускладнюється вимогами Франції і Люксембургу

Що сказав Сибіга

На тлі обговорень міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловився щодо збереження Усманова і Фрідмана у списках.

"Усманова та Фрідмана внесли до списку, оскільки вони є частиною агресивного режиму росії, який веде агресивну війну проти України. Що змінилося? Нічого. Виключення зі списку є неприйнятним і буде неправильним сигналом для москви в той час, коли тиск потрібно посилити", - наголосив Сибіга у X.

"Навпаки, санкції потрібно посилити, розширити окремі списки та продовжити термін їх дії з шести до дванадцяти місяців — щоб було менше контрпродуктивних ідей на догоду російським олігархам", - підкреслив голова МЗС.

ЄС анонсував нові санкції після виборів до держдуми рф