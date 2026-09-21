У ЄС досі не можуть погодити санкції проти рф - ускладнюється вимогами Франції і Люксембургу

Посли ЄС сьогодні, 21 вересня, знову розглядають питання про санкції щодо рф для майже 3000 осіб та організацій. Час спливає – термін дії поточних обмежувальних заходів завершується завтра, 22 вересня, опівночі, і подальшого тимчасового продовження не очікується. Про це УНН пише з посиланням на RMF24.

Франція блокує угоду

Франція, як пише видання, "залишається найбільшою проблемою". Париж вимагає вилучення російського олігарха Алішера Усманова зі санкційного списку ЄС. Офіційно Франція посилається на міркування національної безпеки. Однак у Брюсселі відомо, що Азербайджан тисне на Париж, обіцяючи звільнення двох громадян Франції в обмін на поступку у справі Усманова, зазначає видання.

Для деяких країн ЄС, однак, проблема полягає в самому принципі – вони не хочуть, щоб політика санкцій ЄС підлягала тиску з боку країни, що не входить до ЄС. Якщо Франція доб'ється виключення Усманова, може бути створено прецедент, і інші країни, що не входять до ЄС, можуть спробувати використати такі ситуації як розмінну монету в майбутньому, пояснює видання.

Однак останніми днями з'явилася ідея золотої середини. Газета Financial Times повідомила про можливість залишити Усманова у списку, але обмежити деякі санкції проти нього, а не повністю виключити його.

Цей варіант може бути більш прийнятним для деяких країн ЄС, які не хочуть відміняти весь список санкцій. Дипломат ЄС повідомив RMF FM, що цей варіант офіційно не обговорювався під час зустрічі послів у п'ятницю, 18 вересня.

Не лише Франція

Французька вимога, пише видання, ускладнює ситуацію, оскільки інші країни починають висувати власні очікування.

З самого початку було зрозуміло, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче, щоб Усманова та Михайла Фрідмана вилучили. Словаччина першою висловила свої заперечення. Однак, за даними RMF FM, Братислава, безумовно, відкличе свої заперечення, якщо Франція це зробить. Іншими словами, якщо Париж поступиться, Словаччина не захоче залишитися на самоті, щоб блокувати всю угоду.

Однак у п’ятницю з’явилася ще одна вимога – цього разу від Люксембургу. Люксембург, як пише видання, не хоче відставати від Франції. Якщо Парижу вдасться виключити Усманова з санкційного списку ЄС, Люксембург хоче, щоб Михайла Фрідмана (який перебуває у спорі з Люксембургом щодо заморожених активів на суму 16 мільярдів доларів) також виключили зі списку. Це демонструє, як швидко французька вимога надихнула інші країни, які почали висувати власні вимоги, зауважує видання.

Що далі, якщо угоди не буде

Час для переговорів дуже короткий. Поточний санкційний список дійсний лише до опівночі вівторка, 22 вересня. Країни ЄС вже домовилися про коротке продовження на тиждень. Цього разу подальше продовження не планується, пише видання.

"Це означає, що якщо не буде одностайності, санкції проти приблизно трьох тисяч осіб та організацій закінчаться до вечора вівторка", - ідеться у публікації.

Для ЄС, зазначає видання, це буде не лише юридичною та політичною проблемою, але й дуже серйозною проблемою іміджу. Тому важко уявити, що ЄС не зможе досягти угоди, пише видання.

Журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначив, що посли ЄС знову планують зібратися з цього питання у понеділок, 21 вересня, о 14:00 за Брюсселем, після ранкової зустрічі, яка не принесла результату.

"Дедлайн завтра. Імовірно, що врешті принаймні Усманов (а можливо, навіть Фрідман) буде вилучений зі списку, і що санкції буде продовжено на 12 місяців замість звичайних 6", - зазначав Йозвяк у X.

Зеленський закликав Європу не робити подарунків рф і продовжити санкції проти олігархів Усманова та Фрідмана