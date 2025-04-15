Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».
У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.
Український борець Андрій Джелеп виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 61 кг на чемпіонаті Європи. У фіналі він переміг "нейтрального" білоруса з рахунком 3:1.
Українська збірна, представлена 30 спортсменами, змагається на чемпіонаті Європи в Словаччині. 10 українок вже пробилися до фіналів змагань.
Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.
Прем'єр Словаччини звинуватив послів ЄС у відмові вшанувати 80-річчя визволення Братислави через присутність посла рф. Він назвав їхню поведінку недипломатичною.
Словаччина значно збільшить обсяги імпорту газу з "Газпрому" через "Турецький потік" після зупинки транзиту через Україну. Відновлення транзиту поки що не має чітких термінів.
У Братиславі помер українець після отримання важких травм біля торгового центру. Підозрюють, що чоловіка побили охоронці після спроби крадіжки з магазину.
Україна висловила протест послу Словаччини через заяви прем'єра Фіцо про втручання у внутрішні справи. МЗС закликало Братиславу припинити ретрансляцію кремлівської риторики та повернутися до конструктивного діалогу.
Прем'єр Словаччини розкритикував коментар Зеленського щодо протестів у Братиславі як втручання у внутрішні справи. Президент України раніше написав "Братислава - не Москва, Словаччина - це Європа".
У Словаччині масові антиурядові протести охопили понад 20 міст, найбільша акція у Братиславі зібрала 40 тисяч людей. Протестувальники виступають проти проросійської політики прем'єра Фіцо та за євроінтеграцію.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення рішенням України припинити транзит газу з 2025 року. Він заявив про можливу відповідь Будапешта та виступив проти швидкого членства України в ЄС.
Президент України розкритикував прем'єра Словаччини за відмову від української допомоги щодо газового транзиту. Зеленський назвав ставку Фіцо на співпрацю з рф програшною від початку.
У Братиславі 4 тисячі людей вийшли на протест проти проросійської політики прем'єр-міністра Фіцо. Протестувальники з прапорами ЄС звинуватили Фіцо у "зраді" та закликали його "їхати до Москви".
Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк назвав "немислимим" підвищення оборонних витрат до 3% ВВП. Країна планує залишитися на рівні 2% ВВП, незважаючи на заклики НАТО щодо збільшення витрат через загрозу з боку Росії.
Запущено два нових залізничних маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові сполучення мають розвантажити варшавський напрямок та покращити логістичні зв'язки з ЄС.
Речник МЗС закликав європейських лідерів коректно ставитися до внеску України в перемогу над нацизмом. Тихий нагадав, що у Другій світовій війні загинуло від 8 до 10 млн українців.
Україна запускає два нових залізничних маршрути до Братислави та Будапешта з 15 грудня. Також збільшується кількість потягів до Варшави та розширюється сполучення із західними областями України.
Учні братиславської гімназії переодяглися в пенсіонерів, які голосують за прем'єра Фіцо, що викликало скандал. Міністр внутрішніх справ Словаччини звинуватив опозицію у розпалюванні напруженості в школах.
Роберт Фіцо повідомив про появу озброєної людини із зарядженим пістолетом на публічному заході в місті Дуклі. Це вже друга спроба замаху на прем'єр-міністра Словаччини після травневого інциденту.
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про повну підтримку вступу України до ЄС під час зустрічі з Денисом Шмигалем. Водночас він підтвердив, що блокуватиме членство України в НАТО, поки перебуває при владі.
За підсумками міжурядових консультацій Україна та Словаччина підписали 4 документи. Вони стосуються реадмісії, освіти, аграрного сектору та спільної декларації про ключові вектори взаємодії.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завершив візити до Румунії, Словаччини та Молдови. Він анонсував домовленості щодо євроінтеграції, підтримки України та спільні проєкти з сусідніми країнами.
Румунія звернулася до України з проханням збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Бухареста обговорив військову допомогу і підтримку з боку західних сусідів.
Андрій Сибіга провів зустріч з Робертом Фіцо в Братиславі. Обговорили розвиток відносин у дусі добросусідства, взаємної поваги та вигоди в рамках першого закордонного візиту Сибіги до Словаччини.
З 9 серпня до 15 вересня у вихідні поїзди Мукачево-Кошице курсуватимуть з додатковим вагоном. Це дозволить уникнути дефіциту квитків у пікові періоди та забезпечити зручні пересадки на нічні поїзди до Братислави та Праги.
Чеська поліція затримала неповнолітнього за підготовку теракту на прайді в Братиславі. Підозрюваний входив до міжнародної онлайн-групи, яка планувала напади через Telegram.
Країни ЄС відкинули заклик Угорщини та Словаччини зняти санкції з "лукойлу" для відновлення транзиту нафти через Україну. Єврокомісія заявила про необхідність додаткового часу для оцінки ситуації.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який пережив замах у травні, повернувся до роботи після одужання від поранень.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поступово одужує після вогнепального поранення в живіт, отриманого під час замаху в травні, але, за словами його заступника, у нього і надалі будуть проблеми зі здоров'ям.