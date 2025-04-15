Братислава

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25079 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 152869 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137030 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133202 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133547 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195815 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77479 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164565 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116716 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Для президента Словаччини "коаліція охочих" не має ефекту: вважає, що треба діяти на рівні ЄС та НАТО

Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».

Політика • 14 квітня, 12:45 • 5072 перегляди

Аварія на чеській залізниці: в УЗ розповіли пасажирам про зміни в маршрутах між Прагою та Чопом

У зв'язку з аварією на чеській залізниці, поїзд №122/123 Прага-Чоп курсуватиме лише до Кошице. Пасажирам потрібно буде пересідати на інші поїзди, щоб дістатися до Чопа чи Праги.

Суспільство • 14 квітня, 12:18 • 6294 перегляди

Український борець Андрій Джелеп став бронзовим призером чемпіонату Європи

Український борець Андрій Джелеп виборов бронзову медаль у ваговій категорії до 61 кг на чемпіонаті Європи. У фіналі він переміг "нейтрального" білоруса з рахунком 3:1.

Суспільство • 11 квітня, 14:27 • 9733 перегляди

Українська збірна змагається за золоті нагороди на чемпіонаті Європи з боротьби в Словаччині

Українська збірна, представлена 30 спортсменами, змагається на чемпіонаті Європи в Словаччині. 10 українок вже пробилися до фіналів змагань.

Спорт • 11 квітня, 07:39 • 3629 перегляди

Син Трампа відвідає Румунію за тиждень до нових президентських виборів - ЗМІ

Дональд Трамп-молодший відвідає Румунію 28 квітня в рамках східноєвропейського туру. Візит відбудеться за тиждень до першого туру президентських виборів.

Новини Світу • 8 квітня, 10:48 • 7898 перегляди

Фіцо порівняв дипломатів ЄС з дітьми через їх відсутність на заході до дня визволення Братислави

Прем'єр Словаччини звинуватив послів ЄС у відмові вшанувати 80-річчя визволення Братислави через присутність посла рф. Він назвав їхню поведінку недипломатичною.

Політика • 5 квітня, 11:06 • 15661 перегляди

Російський "Газпром" збільшить поставки газу до Словаччини через "Турецький потік"

Словаччина значно збільшить обсяги імпорту газу з "Газпрому" через "Турецький потік" після зупинки транзиту через Україну. Відновлення транзиту поки що не має чітких термінів.

Економіка • 31 березня, 11:00 • 30431 перегляди

У Братиславі побили до смерті українця: МЗС вимагає розслідувати та притягти винних до відповідальності

У Братиславі помер українець після отримання важких травм біля торгового центру. Підозрюють, що чоловіка побили охоронці після спроби крадіжки з магазину.

Кримінал та НП • 3 лютого, 17:03 • 51122 перегляди

МЗС України викликало посла Словаччини через скандальні заяви Фіцо

Україна висловила протест послу Словаччини через заяви прем'єра Фіцо про втручання у внутрішні справи. МЗС закликало Братиславу припинити ретрансляцію кремлівської риторики та повернутися до конструктивного діалогу.

Війна • 30 січня, 15:46 • 71996 перегляди

Фіцо відреагував на слова Зеленського про "Братиславу - не москву"

Прем'єр Словаччини розкритикував коментар Зеленського щодо протестів у Братиславі як втручання у внутрішні справи. Президент України раніше написав "Братислава - не Москва, Словаччина - це Європа".

Політика • 25 січня, 16:41 • 63092 перегляди

"Досить Фіцо!": на протести по всій Словаччині вийшли тисячі людей

У Словаччині масові антиурядові протести охопили понад 20 міст, найбільша акція у Братиславі зібрала 40 тисяч людей. Протестувальники виступають проти проросійської політики прем'єра Фіцо та за євроінтеграцію.

Новини Світу • 24 січня, 19:35 • 29520 перегляди

Орбан погрожує Україні "дати відсіч" через припинення транзиту російського газу

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення рішенням України припинити транзит газу з 2025 року. Він заявив про можливу відповідь Будапешта та виступив проти швидкого членства України в ЄС.

Економіка • 21 січня, 20:10 • 54552 перегляди

Зеленський про Фіцо: відмовився від допомоги України та зробив програшну ставку на москву

Президент України розкритикував прем'єра Словаччини за відмову від української допомоги щодо газового транзиту. Зеленський назвав ставку Фіцо на співпрацю з рф програшною від початку.

Економіка • 12 січня, 17:43 • 46382 перегляди

"Ми не російська ганчірка": у Словаччині люди вийшли на протести проти премʼєра Фіцо

У Братиславі 4 тисячі людей вийшли на протест проти проросійської політики прем'єр-міністра Фіцо. Протестувальники з прапорами ЄС звинуватили Фіцо у "зраді" та закликали його "їхати до Москви".

Новини Світу • 3 січня, 23:26 • 27889 перегляди

Братислава: підвищення порогу оборонних витрат до 3% ВВП є "немислимим" - міністр

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк назвав "немислимим" підвищення оборонних витрат до 3% ВВП. Країна планує залишитися на рівні 2% ВВП, незважаючи на заклики НАТО щодо збільшення витрат через загрозу з боку Росії.

Новини Світу • 19 грудня, 13:11 • 16700 перегляди

Укрзалізниця запустила одразу 2 нових залізничних маршрути з ЄС

Запущено два нових залізничних маршрути з Києва до столиць Угорщини та Словаччини. Нові сполучення мають розвантажити варшавський напрямок та покращити логістичні зв'язки з ЄС.

Суспільство • 15 грудня, 14:43 • 41493 перегляди

В МЗС відреагували про намір Фіцо поїхати на парад 9 травня до москви

Речник МЗС закликав європейських лідерів коректно ставитися до внеску України в перемогу над нацизмом. Тихий нагадав, що у Другій світовій війні загинуло від 8 до 10 млн українців.

Політика • 28 листопада, 17:09 • 23696 перегляди

Нові залізничні маршрути запускають з України до ЄС: куди тепер можна доїхати потягом

Україна запускає два нових залізничних маршрути до Братислави та Будапешта з 15 грудня. Також збільшується кількість потягів до Варшави та розширюється сполучення із західними областями України.

Суспільство • 21 листопада, 11:30 • 17997 перегляди

Словацькі школярі розлютили місцевого міністра внутрішніх справ через свої костюми "пенсіонерів, які голосують за Фіцо"

Учні братиславської гімназії переодяглися в пенсіонерів, які голосують за прем'єра Фіцо, що викликало скандал. Міністр внутрішніх справ Словаччини звинуватив опозицію у розпалюванні напруженості в школах.

Новини Світу • 4 листопада, 15:34 • 22034 перегляди

Словацький прем'єр Фіцо заявив про другу спробу замаху на його життя

Роберт Фіцо повідомив про появу озброєної людини із зарядженим пістолетом на публічному заході в місті Дуклі. Це вже друга спроба замаху на прем'єр-міністра Словаччини після травневого інциденту.

Новини Світу • 28 жовтня, 12:08 • 16050 перегляди

Фіцо висловив підтримку членству України в ЄС

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив про повну підтримку вступу України до ЄС під час зустрічі з Денисом Шмигалем. Водночас він підтвердив, що блокуватиме членство України в НАТО, поки перебуває при владі.

Політика • 8 жовтня, 07:41 • 24478 перегляди

Реадмісія та співпраця в агросекторі: Шмигаль підбив підсумки міжурядових консультацій України та Словаччини

За підсумками міжурядових консультацій Україна та Словаччина підписали 4 документи. Вони стосуються реадмісії, освіти, аграрного сектору та спільної декларації про ключові вектори взаємодії.

Економіка • 7 жовтня, 15:28 • 31620 перегляди

Сибіга підбив підсумки турне сусідніми країнами: є домовленості, які відчує ворог

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга завершив візити до Румунії, Словаччини та Молдови. Він анонсував домовленості щодо євроінтеграції, підтримки України та спільні проєкти з сусідніми країнами.

Війна • 20 вересня, 11:41 • 13255 перегляди

Румунія попросила Україну збивати російські безпілотники, що летять на її територію - ЗМІ

Румунія звернулася до України з проханням збивати російські безпілотники, що летять на її територію. Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Бухареста обговорив військову допомогу і підтримку з боку західних сусідів.

Війна • 19 вересня, 14:18 • 25887 перегляди

Глава МЗС України зустрівся з прем'єром Словаччини: говорили про розвиток відносин у дусі добросусідства

Андрій Сибіга провів зустріч з Робертом Фіцо в Братиславі. Обговорили розвиток відносин у дусі добросусідства, взаємної поваги та вигоди в рамках першого закордонного візиту Сибіги до Словаччини.

Політика • 18 вересня, 18:00 • 28685 перегляди

У поїзді до Словаччини збільшують кількість місць у піковий період

З 9 серпня до 15 вересня у вихідні поїзди Мукачево-Кошице курсуватимуть з додатковим вагоном. Це дозволить уникнути дефіциту квитків у пікові періоди та забезпечити зручні пересадки на нічні поїзди до Братислави та Праги.

Суспільство • 9 серпня, 13:34 • 17630 перегляди

Чеська поліція затримала підлітка за планування нападу на ЛГБТ-прайд. Він радикалізувався в Telegram

Чеська поліція затримала неповнолітнього за підготовку теракту на прайді в Братиславі. Підозрюваний входив до міжнародної онлайн-групи, яка планувала напади через Telegram.

Новини Світу • 1 серпня, 13:57 • 18888 перегляди

ЄС не підтримав зняття санкцій з російського "лукойлу" для відновлення транзиту нафти - FT

Країни ЄС відкинули заклик Угорщини та Словаччини зняти санкції з "лукойлу" для відновлення транзиту нафти через Україну. Єврокомісія заявила про необхідність додаткового часу для оцінки ситуації.

Економіка • 25 липня, 10:18 • 25847 перегляди

Прем'єр Словаччини Фіцо заявив, що повернувся до роботи після замаху

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який пережив замах у травні, повернувся до роботи після одужання від поранень.

Новини Світу • 9 липня, 18:55 • 21482 перегляди

Прем'єр Словаччини Фіцо надалі буде постійно відчувати наслідки поранення, але вже скоро може повернутися до роботи

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поступово одужує після вогнепального поранення в живіт, отриманого під час замаху в травні, але, за словами його заступника, у нього і надалі будуть проблеми зі здоров'ям.

Новини Світу • 1 липня, 14:05 • 19054 перегляди