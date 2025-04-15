Братислава

Прем'єр Словаччини Фіцо надалі буде постійно відчувати наслідки поранення, але вже скоро може повернутися до роботи

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поступово одужує після вогнепального поранення в живіт, отриманого під час замаху в травні, але, за словами його заступника, у нього і надалі будуть проблеми зі здоров'ям.