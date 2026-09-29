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The Guardian

Глава МЗС Німеччини назвав войовничий імперіалізм путіна найбільшою загрозою Європі

Київ • УНН

 • 1310 перегляди

Йоганн Вадефуль закликав не ставити під сумнів загрозу з боку москви. Він розкритикував сумніви Фіцо щодо гарантій НАТО.

Глава МЗС Німеччини назвав войовничий імперіалізм путіна найбільшою загрозою Європі
Йоганн Вадефуль. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Російський імперіалізм становить найбільшу загрозу для Європи, і ставити це під сумнів — безвідповідально. Про це заявив у вівторок у Словаччині представник Німеччини Йоганн Вадефуль, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Найбільша загроза свободі нашого континенту походить із москви. Найбільша небезпека для Європи — це войовничий імперіалізм (президента рф володимира - ред.) путіна", — сказав німецький політик Йоганн Вадефуль під час зустрічі зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром.

"Ставити ці факти під сумнів — це не лише вияв відсутності солідарності, а й просто безвідповідальність".

Видання додає, що Словаччина, уряд якої очолює ліво-націоналістичний прем'єр-міністр Роберт Фіцо, висловлювала сумніви щодо реакції Європейського Союзу та НАТО на війну, що розпочалася після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

Фіцо підтримує теплі відносини з москвою, зокрема проводить зустрічі з путіним, а також конфліктує з ЄС через заходи, спрямовані на припинення постачання російської нафти й газу, які досі необхідні Братиславі.

Цього місяця Фіцо розкритикував неназваних західних політиків за прагнення розпалити конфлікт між НАТО та росією після "провальної" стратегії перемоги над москвою.

Він також заявив, що Європа як ніколи близька до війни, і висловив бажання вберегти Словаччину від участі в конфлікті.

У телеінтерв'ю на вихідних він сказав, що не вірить, ніби партнери надішлють війська на допомогу Словаччині в разі війни. Фіцо зазначав, що волів би дотримуватися нейтралітету, але його зобов'язує членство в НАТО.

У Німеччині посилили контроль за посольством рф і пов’язаними з кремлем бізнесменами29.09.26, 15:42 • 1904 перегляди

Додамо

Словацькі опозиційні партії розкритикували Фіцо за те, що він поставив під сумнів відданість Словаччини принципу колективної оборони НАТО.

Вадефуль заявив у вівторок, що держави повинні покладатися на гарантії безпеки, а сумніви щодо здатності НАТО до стримування наражають на небезпеку "всіх нас".

Він також нагадав, що ЄС уже стикався із "системною обструкцією" з боку Угорщини за часів колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана, чиє 16-річне правління завершилося поразкою на виборах раніше цього року. Орбан часто гальмував ухвалення заходів ЄС щодо росії.

Раніше цього року Словаччина — разом з Угорщиною та Чехією — відмовилася від участі в програмі кредитування України з боку ЄС, а в минулому затримувала запровадження санкцій проти росії через питання енергетичної політики.

Вадефуль заявив, що "блокування" в Брюсселі послаблюють ЄС.

"Зрештою, це найбільше шкодить тій стороні, яка вдається до блокування", — зазначив він.

Антоніна Туманова

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