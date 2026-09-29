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Глава МИД Германии назвал воинственный империализм путина величайшей угрозой для Европы

Киев • УНН

 • 1708 просмотра

Йоганн Вадефуль призвал не ставить под сомнение угрозу со стороны москвы. Он раскритиковал сомнения Фицо относительно гарантий НАТО.

Глава МИД Германии назвал воинственный империализм путина величайшей угрозой для Европы
Йоганн Вадефуль. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Российский империализм представляет наибольшую угрозу для Европы, и ставить это под сомнение — безответственно. Об этом заявил во вторник в Словакии представитель Германии Йоганн Вадефуль, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Наибольшая угроза свободе нашего континента исходит из москвы. Наибольшая опасность для Европы — это воинственный империализм (президента рф владимира — ред.) путина", — сказал немецкий политик Йоганн Вадефуль во время встречи со своим словацким коллегой Юраем Бланаром.

"Ставить эти факты под сомнение — это не только проявление отсутствия солидарности, но и просто безответственность".

Издание добавляет, что Словакия, правительство которой возглавляет левонационалистический премьер-министр Роберт Фицо, выражала сомнения относительно реакции Европейского Союза и НАТО на войну, начавшуюся после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Фицо поддерживает теплые отношения с москвой, в частности проводит встречи с путиным, а также конфликтует с ЕС из-за мер, направленных на прекращение поставок российской нефти и газа, которые до сих пор необходимы Братиславе.

В этом месяце Фицо раскритиковал неназванных западных политиков за стремление разжечь конфликт между НАТО и россией после "провальной" стратегии победы над москвой.

Он также заявил, что Европа как никогда близка к войне, и выразил желание уберечь Словакию от участия в конфликте.

В телеинтервью на выходных он сказал, что не верит, будто партнеры направят войска на помощь Словакии в случае войны. Фицо отмечал, что предпочел бы придерживаться нейтралитета, но его обязывает членство в НАТО.

В Германии усилили контроль за посольством рф и связанными с кремлём бизнесменами29.09.26, 15:42 • 2162 просмотра

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Словацкие оппозиционные партии раскритиковали Фицо за то, что он поставил под сомнение приверженность Словакии принципу коллективной обороны НАТО.

Вадефуль заявил во вторник, что государства должны полагаться на гарантии безопасности, а сомнения относительно способности НАТО к сдерживанию подвергают опасности "всех нас".

Он также напомнил, что ЕС уже сталкивался с "систематической обструкцией" со стороны Венгрии во времена бывшего премьер-министра Виктора Орбана, чье 16-летнее правление завершилось поражением на выборах ранее в этом году. Орбан часто тормозил принятие мер ЕС в отношении россии.

Ранее в этом году Словакия — вместе с Венгрией и Чехией — отказалась от участия в программе кредитования Украины со стороны ЕС, а в прошлом задерживала введение санкций против россии из-за вопросов энергетической политики.

Вадефуль заявил, что "блокирование" в Брюсселе ослабляет ЕС.

"В конечном итоге это больше всего вредит той стороне, которая прибегает к блокированию", — отметил он.

Антонина Туманова

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