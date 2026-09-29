Йоганн Вадефуль. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Российский империализм представляет наибольшую угрозу для Европы, и ставить это под сомнение — безответственно. Об этом заявил во вторник в Словакии представитель Германии Йоганн Вадефуль, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Наибольшая угроза свободе нашего континента исходит из москвы. Наибольшая опасность для Европы — это воинственный империализм (президента рф владимира — ред.) путина", — сказал немецкий политик Йоганн Вадефуль во время встречи со своим словацким коллегой Юраем Бланаром.

"Ставить эти факты под сомнение — это не только проявление отсутствия солидарности, но и просто безответственность".

Издание добавляет, что Словакия, правительство которой возглавляет левонационалистический премьер-министр Роберт Фицо, выражала сомнения относительно реакции Европейского Союза и НАТО на войну, начавшуюся после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году.

Фицо поддерживает теплые отношения с москвой, в частности проводит встречи с путиным, а также конфликтует с ЕС из-за мер, направленных на прекращение поставок российской нефти и газа, которые до сих пор необходимы Братиславе.

В этом месяце Фицо раскритиковал неназванных западных политиков за стремление разжечь конфликт между НАТО и россией после "провальной" стратегии победы над москвой.

Он также заявил, что Европа как никогда близка к войне, и выразил желание уберечь Словакию от участия в конфликте.

В телеинтервью на выходных он сказал, что не верит, будто партнеры направят войска на помощь Словакии в случае войны. Фицо отмечал, что предпочел бы придерживаться нейтралитета, но его обязывает членство в НАТО.

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Словацкие оппозиционные партии раскритиковали Фицо за то, что он поставил под сомнение приверженность Словакии принципу коллективной обороны НАТО.

Вадефуль заявил во вторник, что государства должны полагаться на гарантии безопасности, а сомнения относительно способности НАТО к сдерживанию подвергают опасности "всех нас".

Он также напомнил, что ЕС уже сталкивался с "систематической обструкцией" со стороны Венгрии во времена бывшего премьер-министра Виктора Орбана, чье 16-летнее правление завершилось поражением на выборах ранее в этом году. Орбан часто тормозил принятие мер ЕС в отношении россии.

Ранее в этом году Словакия — вместе с Венгрией и Чехией — отказалась от участия в программе кредитования Украины со стороны ЕС, а в прошлом задерживала введение санкций против россии из-за вопросов энергетической политики.

Вадефуль заявил, что "блокирование" в Брюсселе ослабляет ЕС.

"В конечном итоге это больше всего вредит той стороне, которая прибегает к блокированию", — отметил он.